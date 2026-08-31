De Morena Beltrán a Nico Vázquez: las reacciones de los famosos por el retiro de Lionel Messi de la Selección

El astro anunció en una carta que dejará de jugar en la Albiceleste tras más de 20 años y varias celebridades publicaron mensajes para despedirlo.

El astro Lionel Messi confirmó este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años , luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre, Jorge. Tras el anuncio, varios famosos destacaron el desempeño y legado del rosarino a través de mensajes que se viralizaron rápidamente.

La periodista Morena Beltrán se emocionó en ESPN y expresó: "Hay que seguir, él siguió intentando siempre. A muchos de mi generación está esa sensación de duelo y vacío que lo único que la llena es la gratitud".

Por su parte, el actor y amigo del astro, Nicolás Vázquez , expuso su devoción. "Gracias por tanto! Te merecés todo! Te amamos", escribió en la red social Instagram.

PARA EMOCIONARSE: la reflexión de More Beltrán tras el anuncio del retiro de Leo Messi de la Selección Argentina. #ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bTCelk6NzK

En tanto, la periodista Sofía Martínez publicó: "Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos. Gracias capitán".

También el piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto , marcó su gratitud hacia el delantero. "No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos", recalcó.

Franco Colapinto junto a Lionel Messi. Redes sociales

En este marco, el conductor Marcelo Tinelli manifestó: "Gracias Leo por cada momento vivido con vos y la gloriosa celeste y blanca".

Marcelo Tinelli junto a Lionel Messi.

En esta línea, el filósofo Eial Moldavsky señaló: "Fui tan feliz este último Mundial. Todo fue un regalo. Gracias para siempre".

Eial Moldavsky junto a Lionel Messi.

La actriz y bailarina Vanina Escudero subrayó: "Gracias por todo lo que nos diste. Disfrutamos cada partido que jugaste! Gracias por ser siempre ejemplo dentro y fuera de la cancha! Te vamos a extrañar muchísimo!"

Vanina Escudero y Lionel Messi.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras anunciar que se retira de la Selección argentina

Antonella Roccuzzo le dejó un mensaje a Lionel Messi, luego de que anuncie este lunes su retiro de la Selección argentina, en una noticia que generó conmoción en el mundo del fútbol. "Te amamos infinito", señaló la empresaria en el video que subió a Instagram con la canción de Soledad Pastorutti.

El rosarino compartió dos posteos: uno en donde publica la imagen con la carta escrita en puño y letra por el propio Messi donde detalla los motivos de su alejamiento de la Albiceleste, mientras que en el segundo dio a conocer un video donde repasa su paso por la Albiceleste.

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", le escribió Roccuzzo en Instagram.