Mariano Zabaleta, a fondo: la polémica con la Copa Davis, su relación con los referentes y el buen momento del tenis argentino

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis se refirió a la distribución más equitativa del premio económico luego del viaje a Busán, pero también habló de la actualidad de los argentinos en los torneos más importantes. Además, opinó sobre la llegada de Paola Suárez a la Billie Jean King Cup.

El tenis argentino se encuentra en un momento muy positivo en cuanto a nombres, resultados y títulos, un crecimiento que para el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis , Mariano Zabaleta, “no es casualidad” . Los nueve argentinos en el top 100, la llegada de Paola Suárez al equipo de la Billie Jean King y la respuesta de los jugadores que viajaron a Busán por Copa Davis, tampoco lo son.

“Es un momento muy importante para el tenis argentino” , inició el tandilense, quien también tuvo una etapa muy positiva como jugador, fue top 25 del mundo y cosechó tres títulos a lo largo de su carrera. Supo ser subcapitán de la Copa Davis y ahora integra la comisión directiva de la AAT.

Trabaja mano a mano con el presidente Agustín Calleri , y los otros vicepreisdentes Tomás Lynch y Florencia Labat. En medio de este crecimiento, Zabala se animó a reconocer que “es un trabajo sostenido en el tiempo”, y agregó: “Desde la Asociación venimos apostando fuerte al desarrollo, a generar más competencia en el país y a acompañar a los jugadores en todo su proceso”.

“Lo vivimos con mucha satisfacción, pero también con responsabilidad. Sabemos que esto hay que sostenerlo y seguir mejorándolo , porque el objetivo es que cada vez haya más jugadores compitiendo al más alto nivel”, contó Zabaleta a C5N.com.

Esto también lo justifican con la cantidad de torneos que se generaron en los últimos años: “Es clave”. “Les permite a los chicos competir en casa, sumar puntos y tener un camino más accesible hacia el circuito ATP. Acompañamos con estructura, con planificación y con oportunidades concretas: wild cards, apoyo logístico, seguimiento técnico. La idea es que ese recambio sea constante”.

En momentos puntuales como Interclubes, ATP de Buenos Aires y otro tipo de competencias donde hay mucha presencia argentina, Mariano intenta estar más que presente y eso tiene que ver con la relación con los mayores referentes: “La relación es muy buena. Tratamos de estar cerca, de acompañarlos y de entender qué necesitan. Es importante que sientan que estamos para apoyarlos, no solo en lo institucional, sino también en lo humano. Tenemos diálogo permanente con los principales jugadores, y eso nos permite tomar mejores decisiones y construir en conjunto”.

Con la llegada de Paola Suárez, la Selección de tenis femenina logró un lugar en los playoffs que se disputarán en noviembre en Japón, luego de una gran participación en la Grupo de las Américas I tras no haber logado la clasificación en Córdoba en el triangular con Suiza y Eslovaquia.

Mariano Zabaleta Mariano Zabaleta estuvo presente en la presentación de Paola Suárez como capitana. AAT

Tampoco resulta casualidad la aparición de nombres como como Martina Capurro, Luisina Giovaninni y Carla Markus -además de los ya instalados como Julia Riera y Solana Sierra-, ya que las tres tenistas pisaron fuerte en torneos ITF que se disputan en todo el mundo, pero principalmente en el país. De hecho, Capurro y Giovaninni fueron finalistas de ambos certámenes en Junín: “Lo tomamos con mucha alegría. El crecimiento del tenis femenino en Argentina es muy claro, tanto en nivel como en convocatoria. Lo que pasó en Junín, con la cantidad de gente, demuestra que hay interés y que cuando se hacen bien las cosas, el público responde”.

Sin embargo, Zabaleta a nombre de la AAT consideró que este es el inicio: “Todavía hay cosas por mejorar, sin dudas. El objetivo es seguir reduciendo las brechas, sobre todo en oportunidades, visibilidad y desarrollo. Estamos trabajando en generar más competencia para las mujeres, más apoyo en las etapas formativas y también en fortalecer la estructura profesional. La idea es que tanto el tenis femenino como el masculino tengan cada vez condiciones más similares para crecer".

A nivel general, consideró que “es fundamental estar presentes. El tenis argentino se construye en el día a día, en los clubes, en los torneos, en los entrenamientos. Esa cercanía nos permite ver de primera mano cómo están los jugadores, qué necesitan y cómo podemos ayudarlos. Es parte de una forma de trabajo que creemos que es clave”.

Zabaleta y su propuesta para una Copa Davis más equitativa

Uno de los momentos más polémicos se dio con la convocatoria a la Copa Davis en febrero en los Qualifiers. Argentina tuvo que viajar a Busán para jugar la serie frente a Corea del Sur, pero justo se dio el fin de semana previo al ATP de Buenos Aires y el mismo fin de semana en el cual se definía el Challenger de Rosario. Muchos de los tenistas más destacados defendían puntos que iban a ser claves para el ranking.

Esto provocó que muchos dieran la negativa al llamado del capitán Javier Frana y se generó una grieta entre los que priorizaron sus carreras por sobre el certamen de selecciones. Un reproche que también se le hizo a Juan Martín del Potro por muchos años. Ante esto, la AAT actuó y contó su propuesta.

Zabaleta Mariano Mariano Zabaleta habló luego de la convocatoria de Javier Frana para Busán. AAT

En la conferencia previa al viaje de 40 horas, cambio de horario y de superficie, Zabaleta explicó que se está trabajando en un documento para lograr una distribución más equitativa del premio económico de la Copa Davis entre los jugadores que participen de las distintas series a lo largo del año.

Dos meses después, contó que “es un tema en el que se viene trabajando a nivel internacional”. “Hay una intención clara de avanzar hacia una distribución más equitativa, y Argentina acompaña esa línea. Sabemos que no es algo que se resuelva de un día para el otro, pero hay diálogo y voluntad. Lo importante es que el tema está sobre la mesa y que se está avanzando”, concluyó.