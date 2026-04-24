Se bajó el campeón: Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros El español no se recuperó de una lesión en la muñeca derecha y confirmó que no estará en el segundo Grand Slam del año, tras haberse consagrado en 2025 ante Jannik Sinner. Por + Seguir en







Alcaraz se bajó de Roland Garros. Redes sociales

El tenista Carlos Alcaraz confirmó que se baja de Roland Garros y tampoco jugará el Masters 1000 de Roma producto de una lesión en su muñeca derecha, la cual sufrió en el ATP 500 de Barcelona. El español era el campeón defensor, ya que en 2025 le había ganado la final a Jannik Sinner.

A través de un comunicado en sus rede sociales, informó: “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlosalcaraz/status/2047702469094801897&partner=&hide_thread=false Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026 El N°2 del mundo ya se había bajado del Masters 1000 de Madrid y había adelantado en el evento de los Premios Laureus que podía bajarse de los próximos torneos para poder retornar más rápido y no apurarse con una vuelta que podía condicionar su futuro con una lesión mayor.

De este modo, perderá los 2000 puntos que le otorgó el segundo Grand Slam en 2025 y los 1000 puntos que también le había otorgado Roma, ya que se bajará de ese torneo también. Y analizará si puede participar de torneos como Queen’s, en el cual también se coronó la temporada anterior y Wimbledon, en el que defiende la final.

Al finalizar la gira de polvo de ladrillo, Alcaraz terminará con 9.960 puntos -manteniendo el N°2-, mientras que Sinner actualmente tiene 13.400 puntos, pero también defenderá las finales en Roland Garros y Roma, con la diferencia de que Madrid en 2025 no lo jugó. Por detrás de Alcaraz está Alexander Zverev, quien no tendrá chances en todo el año de superar al español.