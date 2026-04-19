Del fútbol al tenis: cómo se adaptará el Santiago Bernabéu para el Masters 1000 de Madrid

El torneo va a disponer del estadio del Real Madrd para que los jugadores puedan realizar las prácticas previas a la competencia, la cual se disputará del 23 de abril al domingo 3 de mayo en la Caja Mágica, en la antesala de lo que será el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

El Mutua Madrid Open, uno de los torneos más relevantes del calendario tanto de la ATP Tour como de la WTA Tour, se prepara para una nueva edición sobre polvo de ladrillo en la previa de Roland Garros. Pero esta vez desde la organización se tomó una decisión innovadora en materia de infraestructura: la incorporación del estadio Santiago Bernabéu.

Este icónico estadio del Real Madrid, sede futbolística de distintos torneos, fue recientemente remodelado para convertirse en un espacio multifuncional capaz de tener distintos tipos de espectáculos deportivos y culturales. En ese contexto, su adaptación al tenis representa un paso disruptivo.

La principal novedad es que las canchas de entrenamiento que se instalarán en el Bernabéu serán de polvo de ladrillo , la misma superficie sobre la que se disputa el torneo en la Caja Mágica. Esto garantiza que los jugadores puedan mantener las mismas condiciones técnicas durante sus prácticas, algo fundamental en una gira europea donde la adaptación al terreno es clave.

La decisión de trasladar parte de los entrenamientos fuera de la Caja Mágica responde al crecimiento sostenido del torneo y con el fin de desagotar de personas la sede central, ya que buscan que el torneo sea lo suficientemente cómodo para las personas que se acercan y no tengan que hacer una reducción en las instalaciones.

En este sentido, el Bernabéu ofrece una solución eficaz. Su infraestructura permite montar canchas temporales de polvo de ladrillo sobre superficies adaptadas, sin afectar el funcionamiento habitual del estadio. Además, su capacidad logística facilita la circulación de deportistas, entrenadores y equipos de trabajo.

Otro factor clave es la relevancia que va a tener no solo a nivel país por España y ciudad por Madrid, sino a nivel mundial, el hecho de tener a figuras del tenis entrenando en un estadio tan emblemático genera una imagen más llamativa, que da visibilidad del torneo a nivel global. La combinación entre tenis y el fútbol europeo amplía el alcance del evento más allá de su público tradicional.

Desde el punto de vista deportivo, disponer de más canchas de entrenamiento reduce la saturación y mejora la planificación de los jugadores. En torneos de esta magnitud, contar con espacios adecuados para la preparación puede marcar la diferencia en el rendimiento.

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El CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, indicó que "la propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón: comenzar una colaboración con uno de los mejores estadios del mundo, el Bernabéu, hogar del Real Madrid C.F., y situará al Mutua Madrid Open en una categoría única, exactamente dónde están los mejores” y agregó que es “un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias”.

Masters 1000 de Madrid: las bajas de Alcaraz y Djokovic

El Masters 1000 de Madrid también se ve atravesado por un panorama deportivo marcado por ausencias de peso. La baja del español Carlos Alcaraz representa un golpe sensible para el torneo, no solo por su condición de figura local y campeón reciente, sino también por el atractivo que genera entre el público. A esto se suma la ausencia de Novak Djokovic, habitual protagonista de las grandes citas del circuito, cuya decisión de no participar reconfigura el cuadro y abre el abanico de candidatos.

Carlos Alcaraz Australian Open tenis AP

En paralelo, la situación de Jannik Sinner mantiene en vilo a la organización. El italiano, uno de los jugadores más en forma de la temporada, arrastra dudas físicas que ponen en riesgo su presencia en Madrid. Su eventual baja profundizaría el escenario de incertidumbre en el torneo, dejando un cuadro más abierto de lo habitual en un Masters 1000 y generando oportunidades para otros nombres del circuito que buscan dar el salto en la gira sobre polvo de ladrillo.