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25 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este jueves 25 de junio y cómo verlos

La Copa del Mundo tendrá una nueva jornada en la que se definirán las selecciones que se meterán en la siguiente ronda. Ecuador y Paraguay, que buscarán el pase, marcarán la presencia sudamericana.

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Ecuador y Paraguay

Ecuador y Paraguay, a todo o nada en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 continuará este jueves con seis partidos repartidos entre los grupos D, E y F por la última fecha de la primera fase, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los 16avos de final. Se tratará de una jornada con presencia sudamericana, ya que Ecuador y Paraguay jugarán sus respectivos partidos, en los que intentarán imponerse para depender de sí mismos.

Ya son varios los equipos clasificados para los 16avos de final, a falta de una fecha para completar la fase de grupos.
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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la tercera fecha es trascendental para definir a los equipos que seguirán en carrera.

Las selecciones buscan quedarse con el trofeo.

Las selecciones buscan quedarse con el trofeo.

Los 16avos de final serán fundamentales, debido a que marcarán el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Ecuador, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Túnez, Países Bajos, Japón, Suecia, Paraguay, Australia, Turquía y Estados Unidos intentarán conseguir los tres puntos en sus respectivos partidos.

Mundial 2026: todos los partidos de este jueves 25 de junio y cómo verlos en vivo

  • 17:00: Ecuador - Alemania (Grupo E) | TV: Telefe, TyC Sports y DSports.
  • 17:00: Curazao - Costa de Marfil (Grupo E) | TV: DSports y Paramount+.
  • 20:00: Túnez - Países Bajos (Grupo F) | TV: TV Pública y DSports.
  • 20:00: Japón - Suecia (Grupo F) | TV: TyC Sports y Paramount+.
  • 23:00: Paraguay - Australia (Grupo D) | TV: Telefe y DSports.
  • 23:00: Turquía - Estados Unidos (Grupo D) | TV: TyC Sports y DSports.
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