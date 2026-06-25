25 de junio de 2026 Inicio
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Jugó al fútbol pero una pelota lo hizo cambiar de deporte y se volvió una leyenda argentina: quién es

El fútbol fue su punto de partida, aunque con los años su destino quedó ligado por completo al automovilismo.

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Brilló en el futbol de su ciudad e hizo historia en el automovilismo ¿Quién es?

Brilló en el futbol de su ciudad e hizo historia en el automovilismo ¿Quién es?

  • Antes de convertirse en una figura del automovilismo, tuvo un paso destacado por el fútbol en su ciudad natal.
  • Su trayectoria futbolística comenzó en la década del 20, con pasos por distintos equipos.
  • Su mejor etapa futbolística llegó en la primera división de Rivadavia, donde fue figura y logró varios campeonatos regionales.
  • Con el tiempo dejó el fútbol para dedicarse al automovilismo, donde hizo historia.

El pasado 24 de junio se cumplieron 115 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio, una de las máximas leyendas del automovilismo mundial y ganador de cinco campeonatos de Fórmula 1. Lo que no muchos saben es que antes de brillar en el deporte motor, el nacido en Balcarce también tuvo un destacado paso por el fútbol, donde se desempeñó en equipos de su ciudad e integró la selección local.

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Juan Manuel Fangio en su etapa como futbolista.

Juan Manuel Fangio en su etapa como futbolista.

El primer registro de su paso por un club data de 1925, cuando Estudiantil lo fichó para que formara parte de la tercera categoría. En 1926 pasó a jugar en Ferroviarios, la institución de su barrio. En los años siguientes tuvo algunas interrupciones, en 1927 debió alejarse de las canchas mientras se recuperaba de una pleuresía que lo obligó a guardar reposo. Un año más tarde se incorporó a Sportivo Mitre, aunque en 1931 volvió a detener su actividad deportiva para cumplir con el Servicio Militar.

Tiempo después Fangio regresó al fútbol y atravesó la etapa más destacada de su carrera deportiva. Con 22 años debutó en la Primera División de Rivadavia y fue una de las figuras del equipo que conquistó los campeonatos de 1935, 1936, 1937 y 1938. Aunque no existen estadísticas precisas de la época, diversas fuentes señalan que terminó como máximo goleador del torneo en más de una oportunidad. Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección de Balcarce, donde fue un habitual titular entre 1934 y 1938 en competencias regionales frente a representativos de otras ciudades.

Fangio en la Selección de Balcarce. Segundo desde la izquierda en la fila de abajo

Fangio en la Selección de Balcarce. Segundo desde la izquierda en la fila de abajo

Sus actuaciones en los torneos regionales no pasaron inadvertidas. Fangio comenzó a ganarse un nombre en la zona por su rendimiento en la selección de Balcarce. Su nivel despertó el interés de otros clubes y en 1936 recibió una propuesta de Independiente de Mar del Plata tras enfrentarlo en la Liga Balcarceña. Sin embargo, el futuro quíntuple campeón de Fórmula 1 optó por permanecer en su ciudad natal.

Cuál es la historia de Fangio con el fútbol

Fangio jugaba de “insider” derecho, así se le llamaba en aquella época a lo que hoy conocemos como volante o mediocampista por ese sector. Usaba la camiseta número 8, era diestro y tenía buenas condiciones técnicas. Además, destacaba por su gran velocidad. Su particular forma de correr le valió el apodo de "El Chueco", un sobrenombre que lo acompañó durante toda su vida.

Mientras se destacaba en las canchas de Balcarce, Fangio también comenzaba a construir su vínculo con los autos, una pasión que lo acompañó desde muy joven. Como el fútbol era amateur, su principal fuente de ingresos estaba vinculada a los coches y la mecánica. A los 16 se compró su primer vehículo y dos años más tarde tuvo su debut en una carrera como acompañante de Manuel Ayerza.

El Chueco a bordo de un Ferrari.

El Chueco a bordo de un Ferrari.

A fines de la década de 1930, Fangio dejó el fútbol para concentrarse por completo en el automovilismo. Su crecimiento en la disciplina fue rápido y pronto comenzó a destacarse en las competencias nacionales. Los resultados no tardaron en llegar: se consagró campeón de Turismo Carretera en 1940 y 1941, un bicampeonato que sirvió como anticipo de la extraordinaria carrera que construiría en los años siguientes y que lo convertiría en una leyenda del automovilismo mundial.

El balcarceño es el único piloto en la historia que logró consagrarse campeón de la Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas: Alfa Romeo en 1951, Mercedes en 1954 y 1955, Ferrari en 1956 y Maserati en 1957. En total, ganó 24 Grandes Premios sobre los 51 que disputó, alcanzando además el mejor promedio de victorias de la categoría con un 47,05%.

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