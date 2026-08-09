9 de agosto de 2026 Inicio
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Empresarios cuestionaron al Gobierno por la reglamentación de la reforma laboral y pidieron "coherencia"

La CADAM expresó "profunda preocupación y rechazo" por el decreto 612/2026 y acusó al Ejecutivo de desvirtuar "uno de los objetivos centrales planteados originalmente". El ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la mira.

Por
Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) cuestionó la reglamentación de los aportes obligatorios a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores realizada en el decreto 612/2026 y reclamó "coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior".

El decreto que causó el paro fue firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger.
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"Implica un retroceso respecto de una medida reclamada por los empresarios e impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger", consideraron desde la cámara empresarial en un comunicado publicado este domingo en su página web oficial.

El decreto mencionado fue publicado en el Boletín Oficial en julio y lleva la firma del presidente Javier Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La CADAM apuntó que su contenido "termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral: evitar que los empleadores sean obligados a financiar estructuras que aumentan el costo laboral".

CADAM recordó que el proyecto de ley original de la reforma laboral establecía expresamente que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores tendrían carácter estrictamente voluntario. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se produjeron modificaciones sustanciales.

"No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó", reclamó la entidad.

Revés en los puertos: empresarios de la marina mercante también criticaron a Federico Sturzenegger

Tras el paro portuario que terminó en la suspensión del decreto que desregulaba el cabotaje, el presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), Gustavo D'Amico, apuntó directamente contra el funcionario de Milei por la falta de diálogo con el sector al diseñar un proyecto de ley para modificarlo por completo.

"Sturzenegger no nos consulta. Es irracional. Mandamos tres notas en nombre de FENA y no tuvieron ni el respeto de contestarlas", afirmó a El Cronista.

FENA representa al 95% de las compañías navieras que operan en Argentina y decidió abandonar su tradicional bajo perfil político para intentar frenar el proyecto en el Congreso. La entidad inició conversaciones con distintos bloques legislativos y busca reunirse con el oficialismo para transmitir su preocupación.

"Tenemos que jugar fuerte porque no nos dan ninguna chance. Esto emite el certificado de defunción de una actividad", sostuvo D’Amico.

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