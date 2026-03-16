16 de marzo de 2026 Inicio
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Qué fue de la vida de Javier Saviola, ex futbolista de River y la Selección argentina

El ex delantero mantiene un vínculo activo con el fútbol. Su experiencia sigue presente en proyectos deportivos y actividades internacionales.

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En la actualidad

En la actualidad, el ex delantero participa en partidos del equipo de leyendas del FC Barcelona.

  • Javier Saviola mantiene una fuerte vinculación con el fútbol pese a haberse retirado hace varios años.

  • Tras su paso por grandes clubes europeos, actualmente participa en partidos de leyendas del Barcelona.

  • También desarrolla tareas institucionales vinculadas al fútbol formativo y a la promoción de La Liga.

  • En sus apariciones públicas recientes opinó sobre la evolución de jóvenes talentos formados en River.

Durante la década del 2000, el nombre de Javier Saviola quedó asociado a una generación destacada de la Selección Argentina gracias a su talento goleador. Su velocidad, capacidad goleadora y aparición en primera a los 16 años lo transformaron en una de las grandes promesas del fútbol argentino surgidas de River.

Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol, indicó
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El delantero alcanzó notoriedad internacional luego de destacarse en el Mundial Sub 20 disputado en Argentina, donde terminó como máximo anotador del torneo y fue elegido mejor jugador. Más tarde también formó parte del plantel mayor de la Albiceleste, donde integró una dupla ofensiva recordada junto a Hernán Crespo.

saviola river

A lo largo de su trayectoria pasó por varias ligas europeas y vistió camisetas de enorme peso en el fútbol mundial, entre estas las del Barcelona y Real Madrid. Luego de ese recorrido y su regreso final al club que lo vio nacer, su carrera tomó un rumbo diferente fuera de las grandes competencias.

Saviola

Qué fue de la vida de Javier Saviola

Luego de su segundo paso por River en 2015 y 2016, etapa en la que disputó 17 encuentros sin convertir goles, el delantero decidió ponerle un freno a su carrera profesional. Años después volvió a jugar, aunque en un contexto distinto, ya que entre 2018 y 2021 participó en el fútbol sala de Andorra con el Encamp, donde logró conquistar cuatro ligas consecutivas.

En enero de 2023 volvió a aparecer en una competencia mediática al participar como invitado de Kunisports dentro de la Kings League, un torneo profesional de fútbol 7. También formó parte de ese equipo durante la Kings World Cup Clubs 2025.

Saviola

En la actualidad, el ex delantero participa en partidos del equipo de leyendas del Barcelona, donde comparte encuentros con ex futbolistas de diferentes clubes alrededor del mundo. Además, cumple funciones como embajador de LaLiga y colabora con las Escuelas CARP, el programa formativo impulsado por River para niños y jóvenes.

En una de sus últimas intervenciones públicas también se refirió al presente de Franco Mastantuono, surgido en el club de Núñez. “Estamos todos un poco admirados, un poco sorprendidos por la evolución que tuvo durante tan corto tiempo, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte humana. Se le ve un chico con mucha personalidad y eso también habla muy bien del trabajo que hizo River y la selección argentina en sus categorías inferiores”, señaló.

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