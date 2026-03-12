Qué fue de la vida de Silvestre, uno de los amores más recordados de Andrea del Boca

Silvestre y Andrea del Boca, juntos por primera vez en la novela Los cien días de Ana
Silvestre y Andrea del Boca, sountrack de la novela Los cien días de Ana. Music Hall
Silvestre, nombre artístico de José Luis Rodríguez, es un cantante y actor argentino que fue pareja de Andrea del Boca en los 80.
Su relación con la actriz comenzó durante las grabaciones de la telenovela Los cien días de Ana y fue uno de los romances más comentados del espectáculo en la época.
Tras el final de ese vínculo, el artista continuó desarrollando su carrera musical con presentaciones y proyectos vinculados al entretenimiento.
Actualmente reside en la provincia de Salta y mantiene una vida personal más reservada junto a su pareja Patricia Alonso Massey.
El romance entre Andrea del Boca y el cantante y actor Silvestre, el nombre artístico de José Luis Rodríguez, ocupó durante meses la atención de revistas y programas a comienzos de los años 80 y se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del mundo del espectáculo.
Ambos se conocieron mientras grababan la telenovela Los cien días de Ana, donde interpretaban a la pareja central de la historia. La relación que nació durante las grabaciones rápidamente trascendió la ficción y se convirtió en un vínculo real que captó la atención del público.
El romance entre Andrea del Boca y Silvestre generó polémica por varios motivos. Cuando comenzó la relación, Del Boca tenía 17 años y Silvestre cerca de 29. Además, el músico estaba casado con Déborah Ramos y esperaba un hijo con ella, lo que intensificó las críticas, en una época marcada por una mirada social mucho más conservadora.
Con el paso del tiempo, el propio artista recordó cómo se produjo uno de los primeros acercamientos entre ambos. "Yo estaba en el camarín y entró la mamá y me dice: 'José, te tengo que pedir un favor. Andrea llora todas las noches por vos. Invitala y desilusionala'", relató años después sobre una conversación con la madre de la actriz.
La relación entre los dos mediáticos se extendió durante aproximadamente cinco años y terminó en 1987, luego de que la actriz descubriera una infidelidad. Con el tiempo, el propio cantante se refirió al vínculo con una mirada más distante: "Andrea sólo fue un puente para salir de una relación que tuve con la madre de mis hijos. Nunca estuve enamorado de ella" llegó a declarar el famoso.
Qué fue de la vida de Silvestre, ex de Andrea del Boca
Después del final de aquella relación, Silvestre continuó desarrollando su carrera artística. El cantante, que se hizo conocido por su repertorio romántico y sus participaciones en televisión durante las décadas de 1970 y 1980, siguió vinculado a la música y al espectáculo.
Con más de cinco décadas de trayectoria, el artista todavía se presenta en escenarios del interior del país y participa en distintos proyectos vinculados a la producción musical y audiovisual. En la actualidad reside en la provincia de Salta, desde donde mantiene su actividad artística con un perfil más bajo que el que tuvo en los años de mayor exposición mediática.
En el plano personal, después de su matrimonio con Déborah Ramos y del vínculo con Andrea del Boca, el músico también estuvo casado con la actriz Verónica Vieyra. En la actualidad mantiene una relación estable con Patricia Alonso Massey, con quien comparte su vida desde hace más de una década, alejado de las polémicas que marcaron la primera etapa de su vida pública.