Qué fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette a tener un trabajo impensado

La exfigura del espectáculo reorientó su carrera hacia el mundo empresarial. Hoy lidera un proyecto inmobiliario enfocado en propiedades de alto nivel.

Durante los años 2000, el nombre de Ayelén Paleo estuvo estrechamente ligado al mundo del espectáculo local. Su presencia en el teatro de revistas y en la televisión la convirtió rápidamente en una figura conocida dentro de la farándula argentina.

La bailarina logró consolidarse en ese ambiente con participaciones en espectáculos teatrales y su paso por el popular programa Bailando por un sueño, donde s u imagen ganó mayor visibilidad ante el público. Sin embargo, esa etapa también estuvo atravesada por conflictos mediáticos y situaciones polémicas que la mantuvieron durante años en el centro de la escena.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante su participación en la obra Bravísima, donde compartió elenco con Carmen Barbieri y Santiago Bal. En aquel momento surgieron rumores de un vínculo sentimental con el director, una situación que generó un fuerte escándalo mediático y fue señalada como uno de los factores que derivaron en la ruptura de la histórica pareja del espectáculo.

Con el paso de los años, la exvedette tomó distancia de esa etapa de alta exposición pública . La propia protagonista reconoció en entrevistas que era muy joven cuando atravesó aquellas polémicas y que con el tiempo logró mirar ese período con mayor madurez, destacando que la experiencia le permitió reconstruir su imagen ante el público.

Luego de dejar atrás el ritmo del espectáculo, la exbailarina inició un proceso gradual de cambio profesional . Uno de los primeros pasos fue enfocarse en el entrenamiento físico, actividad que comenzó a compartir a través de redes sociales mediante rutinas y recomendaciones vinculadas a un estilo de vida saludable.

Con el tiempo, esa faceta se transformó en una actividad laboral. Gracias a su certificación como entrenadora, comenzó a ofrecer clases y asesoramiento tanto de manera presencial como virtual, lo que le permitió construir una comunidad de seguidores y generar nuevas oportunidades profesionales.

La verdadera transformación llegó cuando decidió apostar por el sector inmobiliario. Junto a su hermano impulsó un proyecto orientado al mercado premium de Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. A partir de esa iniciativa fundó una empresa dedicada al asesoramiento integral en operaciones inmobiliarias y asumió el rol de CEO.

Ayelen Paleo

Actualmente, la exfigura televisiva asegura que no extraña la exposición mediática. En distintas entrevistas señaló que logró revertir la percepción pública que existía sobre ella y que hoy se siente valorada por el trabajo que desarrolla en su nueva actividad.