El Pulga Rodríguez vuelve al fútbol: el particular club que logró cerrar su incorporación

El jugador de 41 años confirmó su regreso a las canchas luego de haber disputado su último encuentro oficial el 5 de octubre del año pasado. “Vamos a iniciar la pretemporada e ir viendo cómo estamos físicamente”, reconoció.

El deportista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez jugó su último partido oficialmente hace seis meses y poco tiempo después de haber anunciado su retiro de las canchas, sorprendió a todos en el mundo del fútbol argentino al anunciar su regreso.

A los 42 años, el ídolo tucumano sorprendió al confirmar que continuará jugando y firmar contrato con el Club Atlético Ñuñorco, equipo que compite en la Liga Tucumana.

La noticia se conoció a través de las redes sociales del propio club, que publicó una imagen del futbolista con su nueva camiseta. “ Bienvenido, crack. Jerarquía y talento para vestir estos colores. Gracias por ser parte del presente y de la historia del Tigre Monterizo. Volvemos… con la fuerza de la historia!!!” , indicaron en sus redes sociales.

Junto al posteo en Instagram, publicaron las primeras declaraciones del ex – Atlético de Tucumán y Colón, entre otros: “ Vamos a iniciar la pretemporada e ir viendo como estamos físicamente, esperamos cumplir con las expectativas del entrenador. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y acepté la propuesta ”.

La llegada del delantero se dio “por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio (Ovejero, el presidente), con Panchito, con los chicos acá de Monteros, que jugamos hace mucho tiempo juntos, así que se dio la posibilidad”, explicó.

Ñuñorco, conocido popularmente como “La Banda”, es un club con una extensa tradición dentro del fútbol tucumano, fundado hace 84 años y con sede en la ciudad de Monteros, el equipo viene de conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol amateur de Tucumán en octubre de 2025.

La incorporación del Pulga genera una enorme expectativa dentro de la institución y también en toda la provincia. Tras sus destacadas presencias en Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe, donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria y obtuvo en la Copa de la Liga 2021, se había alejado del fútbol, pero ahora regresará a su tierra natal para seguir jugando al fútbol.

El último partido de manera oficial fue el 5 de octubre de 2025, cuando Colón venció a Defensores Unidos. Durante el último mercado de pases, incluso, había rechazado ofertas de clubes que intentaron convencerlo para seguir compitiendo a nivel profesional, entre ellos Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán y Central Norte.

Pese al anuncia de su regreso al campo de juego, el delantero de la Selección argentina tendrá su partido homenaje en el estadio de Colón, un evento que la dirigencia sabalera prepara para el 4 de junio, día que coincide con el aniversario del histórico título que el club, el único trofeo oficial de su historia.