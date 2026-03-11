11 de marzo de 2026 Inicio
A qué hora juega Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En un encuentro con un condimento aparte por ser un clásico, también será clave para ambos, que buscan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs. El Xeneize viene de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar, mientras que el Ciclón viene de un andar irregular.

El partido por la 10° fecha del Torneo Apertura se disputará en La Bombonera a partir de las 19:45

Boca jugará este miércoles frente a San Lorenzo en La Bombonera, correspondiente a la 10° fecha del Torneo Apertura de la Zona A, en un choque que será clave para ambos equipos para lograr afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino
Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

El Xeneize llega tras la victoria como visitante por 3 a 0 ante Lanús, que le permitió cortar con una racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres y alcanzar los 12 puntos, para así escalar hasta la sexta posición y no quedar fuera de la clasificación a la siguiente fase.

Pensando en el equipo que saldrá a la cancha, Claudio Úbeda cuenta con la recuperación de Alan Velasco, aunque no haría modificaciones y mantendría el mismo once que viene de imponerse ante el Granate.

De esta manera, seguirá apostando por el juego que aportó el juvenil, Tomás Aranda, para darle más dinamismo al equipo y hacer ilusionar a los hinchas de seguir conquistando victorias. Dejar atrás el arranque irregular en el torneo y darle un respaldo al entrenador.

Por su parte, el Ciclón, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol se posiciona octavo, tras un inicio de altibajos, y que posteriormente cosecha gran cantidad de empates, alcanzando cinco presentaciones sin poder sumar de a tres.

En lo que respecta a cómo se planteará el choque, Damián Ayude palpitó el clásico y destacó la presencia de Leandro Paredes y Milton Delgado, “el inicio de su juego empieza ahí y vamos a tratar de que no arranquen”. “Es difícil y vamos a hacer lo posible”, adelantó.

“Es un rival de mucha jerarquía, tenemos que hacer nuestro trabajo. Con Lanús tuvieron un gran partido, convirtieron, encontraron funcionamiento y volvieron piezas importantes”, reconoció Ayude y adelantó que su idea de juego es “cortar los circuitos, presionarlo, correrlos, ponerlos incómodos y buscar ganar”.

Boca vs. San Lorenzo: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19:45
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Silvio Trucco

Boca vs. San Lorenzo: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
  • San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
