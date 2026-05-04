Un tenista enloqueció en pleno partido: perdió un game y destrozó su raqueta contra la silla del umpire El estadounidense Tristan Boyer protagonizó un escándalo en la clasificación del Challenger 75 de Francavilla, del que resultó eliminado tras ser penalizado por su reacción violenta. Por + Seguir en







Boyer se retiró de la cancha en medio de insultos.

El tenista estadounidense Tristan Boyer protagonizó un escándalo este lunes en la clasificación del Challenger 75 de Francavilla, Italia. El jugador reaccionó con violencia tras ceder su servicio ante el local Daniele Rapagnetta: rompió su raqueta y recibió un game de penalización que decretó su derrota inmediata. Luego, golpeó la silla del umpire y se retiró de la cancha en medio de insultos.

El incidente ocurrió en el cierre del segundo parcial, cuando el marcador favorecía al tenista local por 6-4 y 5-6. Tras ejecutar un revés paralelo ancho, el norteamericano perdió el control y estrelló su raqueta contra el piso de manera repetida.

Frente a este comportamiento, la máxima autoridad del encuentro decidió castigar al estadounidense con la pérdida de un juego. Esta medida disciplinaria sentenció de forma automática la victoria definitiva de Rapagnetta, un juvenil romano de 19 años ubicado en el puesto 938 del ranking.

La determinación arbitral provocó una reacción aún más agresiva por parte del deportista de 25 años. El jugador continuó con la destrucción de su raqueta contra la estructura elevada del juez y contra la malla perimetral de la cancha.

Acto seguido, el tenista abandonó las instalaciones con graves ofensas hacia el árbitro. "Darme una penalización por eso, nunca me había pasado. Es realmente increíble, hombre. No pasó nada, es basura. Mira el maldito video, nada pasó", gritó el protagonista del escándalo.

Embed HE HIT THE UMPIRES CHAIR WITH HIS RACKET in the Francavilla Challenger



Tristan Boyer (1.10 / -1000 fav) came up against Daniele Rapagnetta (6.50 / +550) and the match was much closer than odds suggested.



Tristan Boyer showed complete head loss by the… pic.twitter.com/yYbaNFcA0q — PINPOINTPICKS (@PINPOINTPICKS_) May 4, 2026 Con esta eliminación, el jugador californiano ratificó su mal momento profesional sobre el polvo de ladrillo y registró su caída más dura ante un rival de bajo ranking desde noviembre del año 2020. En aquella ocasión, había tropezado frente al número 1.031 del mundo en un certamen disputado en Egipto.