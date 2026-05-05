5 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo: un ex número 1 del tenis se peleó con su pareja en un bar

El exdeportista protagonizó un confuso episodio y debió ser escoltado del lugar por la Policía. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

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Marcelo Ríos se peleó con su pareja en un bar.
Marcelo Ríos se peleó con su pareja en un bar.Redes sociales

El ex número 1 del mundo, Marcelo Chino Ríos protagonizó un incidente en el Bar Taringa de Vitacura, Chile, luego de pelearse con su pareja en el lugar. Tuvo que ser escoltado por la Policía para retirarse del lugar y todo quedó grabado. “Es verdad que se me pasaron las copas”, admitió.

El italiano obtuvo una marca destacada en los circuitos de tenis.
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El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales y tuvo que salir a pedir disculpas. Según las imágenes, el Chino estaba con su pareja y la pelea escaló a tal punto que ambos levantaron la voz, por eso se alertó al personal.

La periodista local Cecilia Gutiérrez indicó que “las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”.

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Por el video, se puede ver a Ríos en estado de ebriedad sostenido por otra persona mientras conversaba, pero ninguna persona resultó herida por los hechos y todo terminó en el lugar. No pasó a mayores y no hay detenidos.

Un usuario de redes sociales describió: “En este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”.

Luego, el Chino subió un posteo a sus redes sociales y escribió: “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local ‘Taringa’. Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí”.

“Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, concluyó.

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