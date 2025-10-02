Prohíben el ingreso a las canchas al primer barra de Independiente detenido por los incidentes ante U de Chile

El Ministerio de Seguridad impuso la "restricción de concurrencia administrativa a nivel nacional por tiempo indeterminado" a Federico Jiménez Argüello, detenido tras la barbarie en el estadio Libertadores de América.

El Ministerio de Seguridad impuso la "restricción de concurrencia administrativa a nivel nacional por tiempo indeterminado" a Federico Jiménez Argüello, el primer barra de Independiente detenido por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América durante el encuentro ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

La medida se implementó a través del Resolución 1172/2025 de la cartera que conduce Patricia Bullrich , publicada este jueves en el Boletín Oficial, y le impide a Jiménez Argüello el ingreso a cualquier evento deportivo en el país .

El texto fundamenta la sanción en la necesidad de "neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar la reunión deportiva" y en el objetivo de "preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos".

Los incidentes incluyeron enfrentamientos dentro y fuera de las tribunas, destrozos en las instalaciones, incendios de butacas y agresiones que provocaron heridos de gravedad y numerosas detenciones .

En el caso de Jiménez Argüello, pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional. Fue localizado el 16 de septiembre mediante los controles de identidad implementados a través del Programa Tribuna Segura en el estadio de Berazategui, cuando intentaba ingresar para ver un partido ante Muñiz. Tras su arresto, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús.

El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso de los hinchas de Independiente identificados en los incidentes

El pasado viernes, la cartera que conduce Bullrich oficializó la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para casi 40 hinchas de Independiente, identificados como protagonistas de los graves disturbios ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América durante el partido por Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

La decisión se tomó a partir de un informe elaborado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (Aprevide), que analizó material fílmico y cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Con esa evidencia, se aplicó la figura de “restricción de concurrencia administrativa” a nivel federal.

El listado de personas sancionadas, que son 39 incluye a Mario Nadalich, Roberto Ilesca, Cristian Alberto Ray, Ricardo Nadalich, Tomás Suppo, Lucas Rodríguez, Carlos Arecco, Néstor Berjano, Gustavo Orrellano, Javier Martínez, Marcelo Ale, Gabriel Varela, Alan Espíndola, Gabriel Álvarez, Javier Reyes, Emanuel De Lucía, José Rodríguez, César Centeno, Leonardo Sosa, Carlos Nadalich, Santiago Fernández, Pablo Quetglas, Alejandro Romero, Diego Salva, Roberto Farfán, Simón Jordan, Walter Monastra, Juan Sartini, Leonardo González, Ángel Arecco, Alejandro Gómez, Mauro Romero Avendaño, Gerardo Aceval, Fabricio Ferreyra, Fernando De los Santos, Antonio López, Edgardo Martínez, Mario Valdez Alvarenga y Leandro Suárez.