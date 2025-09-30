30 de septiembre de 2025 Inicio
Inesperada manifestación de hinchas de Independiente por una polémica decisión de la dirigencia

A través de las redes sociales, se concentrarán en la sede del club en Avellaneda para manifestarse contra el cambio de marca de la indumentaria.

Néstor Grindetti firmó contrato con Atomik y rompió el vínculo con Puma

Néstor Grindetti firmó contrato con Atomik y rompió el vínculo con Puma

Lo que pudo haber sido un respiro en la vida de Independiente por una buena actuación en el clásico pese a no haberse quedado con los tres puntos, en el Rojo apareció una inesperada interna. Es que la dirigencia tomó la decisión de cambiar la marca de la indumentaria y los hinchas se autoconvocan para repudiar la medida.

Pablo Galdames desperdició una clara oportunidad.
Video: el claro mano a mano que erró Galdames para Independiente contra Racing

Tras una reunión de Comisión Directiva, se determinó dejar atrás los 16 años con Puma y para a firmar un contrato por seis temporadas con Atomik, lo que generó un enorme enfado en los simpatizantes, quienes estallaron pidiendo la revisión de la postura. Además, la marca alemana no descarta iniciar acciones legales contra el club.

El presidente Néstor Grindetti aceptó el cambio basándose en el plano económico, luego de que la marca nacional mejorara su ofrecimiento inicial: el contrato iniciaría el 1 de enero y acordarían un contrato por seis temporadas con la marca que actualmente viste a San Lorenzo.

Incluso, en redes sociales trascendió lo que sería el posible modelo de la indumentaria del conjunto de Avellaneda, pero no fue aprobada por los hinchas.

indep atomik

Frente a ello, ante el posible cambio de sponsor, esto podría generarle un dolor de cabeza a los dirigentes ya que también trascendió que la actual marca iniciaría acciones contra la institución, lo cual eleva el conflicto al plano legal.

Hinchas de Independiente se autoconvocan en repudio del cambio de marca

Luego que se diera a conocer la noticia del cambio de marca en la indumentaria en Independiente a partir de 2026, los hinchas repudiaron la decisión y se autoconvocan para manifestarse.

Según señalaron en las redes sociales, lanzaron en la red social X un hashtag y citándose este martes 30 en la sede del club en la Av. Mitre de Avellaneda desde las 19.

“Frente a un nuevo atropello de la Comisión Directiva al deseo de los socios e hinchas, nos sumamos y convocamos a la marcha de hoy. No toleraremos que sigan utilizando al club para intereses personales, actuando como si fueran sus dueños”, señalaron algunas cuentas partidarias.

Frente a un nuevo atropello de la Comisión Directiva al deseo de los socios e hinchas, nos sumamos y convocamos a la marcha de hoy. No toleraremos que sigan utilizando al club para intereses personales, actuando como si fueran sus dueños
"Corre riesgo su vida": la familia de Matías Ozorio advirtió que "no se entrega por miedo"

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

El Gobierno anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados: cómo funcionará

El Gobierno anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados: cómo funcionará

Inesperada manifestación de hinchas de Independiente por una polémica decisión de la dirigencia

Inesperada manifestación de hinchas de Independiente por una polémica decisión de la dirigencia

