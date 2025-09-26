El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso de los hinchas de Independiente identificados en los incidentes

La medida, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, alcanza a 39 personas que participaron en la pelea con los simpatizantes chilenos en Avellaneda. De acuerdo con la resolución será por tiempo indeterminado.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este viernes la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para casi 40 hinchas de Independiente , identificados como protagonistas de los graves disturbios ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América durante el partido por Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

La medida quedó establecida en la Resolución 1150/2025 , publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia por tiempo indeterminado. Los incidentes incluyeron enfrentamientos dentro y fuera de las tribunas, destrozos en las instalaciones, incendios de butacas y agresiones que provocaron heridos de gravedad y numerosas detenciones.

Como consecuencia, la Conmebol sancionó al club de Avellaneda con la descalificación del certamen continental , mientras que la Justicia ordenó la clausura preventiva del estadio.

Según informó la cartera que conduce Patricia Bullrich, la decisión se tomó a partir de un informe elaborado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (Aprevide) , que analizó material fílmico y cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Con esa evidencia, se aplicó la figura de “restricción de concurrencia administrativa” a nivel federal.

El listado de personas sancionadas, que son 39 incluye a Mario Nadalich, Roberto Ilesca, Cristian Alberto Ray, Ricardo Nadalich, Tomás Suppo, Lucas Rodríguez, Carlos Arecco, Néstor Berjano, Gustavo Orrellano, Javier Martínez, Marcelo Ale, Gabriel Varela, Alan Espíndola, Gabriel Álvarez, Javier Reyes, Emanuel De Lucía, José Rodríguez, César Centeno, Leonardo Sosa, Carlos Nadalich, Santiago Fernández, Pablo Quetglas, Alejandro Romero, Diego Salva, Roberto Farfán, Simón Jordan, Walter Monastra, Juan Sartini, Leonardo González, Ángel Arecco, Alejandro Gómez, Mauro Romero Avendaño, Gerardo Aceval, Fabricio Ferreyra, Fernando De los Santos, Antonio López, Edgardo Martínez, Mario Valdez Alvarenga y Leandro Suárez.

En paralelo, la Fiscalía N° 4 de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, mantiene activa la investigación por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravada, además de causas vinculadas a las lesiones sufridas por hinchas durante los disturbios.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos dispuso que la restricción se aplique en todo el territorio nacional y por un período indefinido.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Gustavo Quinteros se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Independiente. El santafesino, de último paso por Gremio de Brasil y campeón con Vélez en 2024, sucederá a Julio Vaccari en el banco del Rojo, tras una crisis futbolística que lo dejó fuera de la Copa Argentina, Sudamericana y último en el Torneo Clausura.

El director técnico de 60 años, que hace apenas una temporada se coronó campeón del fútbol argentino con el Fortín, vuelve al país con la ilusión de repetir la historia en el Rojo y devolverle protagonismo en un momento clave de la temporada. Tras una negociación relámpago, el técnico firmó contrato con el Rojo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quinteros tiene el desafío de levantar un plantel golpeado por el mal momento futbolístico y el revés que sufrió en Copa Sudamericana al ser descalificado por los graves incidentes en el partido de cuartos de final frente a Universidad de Chile. Su estreno será, nada más y nada menos, en el clásico de Avellaneda frente a Racing, el próximo 28 de septiembre, a las 15.15, en el Cilindro.

Gustavo Quinteros

Tras un carrera como futbolista promisoria, con pasos por Newell's, San Lorenzo y Argentinos Juniors y el fúbtol boliviano; e incluso con la disputa del Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección de Bolivia, Quinteros se convirtió en entrenador.

Llegó a dirigir en distintos países: fue campeón con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero en Bolivia, pasó por la selección boliviana en la Copa América 2011, condujo a Emelec en Ecuador, tuvo experiencias en Al-Nassr y Al-Wasl en el fútbol árabe, en la Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, y dejó una huella muy fuerte en Colo Colo.