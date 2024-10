Problemas en Boca: la nueva traba que surgió para la llegada de Fernando Gago

Pese a tener una baja cláusula de salida, el actual entrenador de Chivas de Guadalajara no alcanzó todavía un acuerdo con la dirigencia azteca que incluso le ofreció la renovación y pronosticó una eventual llegada, a futuro, al seleccionado de México. Los detalles.

Lo que en principio parecía un arribo fácil, en las últimas horas surgió una traba que complica la llegada de Fernando Gago al banco de Boca . Pese a tener una baja cláusula de salida, el actual entrenador de Chivas de Guadalajara no alcanzó todavía un acuerdo con la dirigencia azteca, que incluso le ofreció la renovación y pronosticó una eventual llegada a futuro al seleccionado de México.

En la reunión que mantuvo Gago con los directivos mexicanos del club que encabeza el empresario y accionista Amaury Vergara Zatarain se le ofreció la continuidad y se mencionó la posibilidad de que si tiene una buena gestión su camino a dirigir la selección de México estaría allanado.

La principal intención de los directivos es en principio que el extécnico de Racing y Aldosivi esté al frente del equipo en el clásico regional frente a Atlas y el duelo del 13 de octubre contra América, en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

Ricardo La Volpe se refirió a la posible llegada de Gago a Boca: "Está difícil decirle que no"

"Está difícil decirle que no a Boca. Tenemos que entender que a veces cuando vienen los técnicos de afuera no vienen por el fútbol mexicano, vienen por el dinero. El mercado de Argentina está abierto al mundo y muchos técnicos que empiezan en equipos grandes en Argentina, terminan en Europa. A eso voy, como técnico joven, lo veo mucho más en Boca", refirió La Volpe, ex entrenador de Boca y con un vasto recorrido por el fútbol mexicano.

En el mismo sentido, consigna NA, quién dirigió a Gago en el Torneo Apertura 2006 que perdió en un desempate ante Estudiantes de La Plata, explicó la diferencia entre dirigir al equipo de Jalisco y al Xeneize: "Chivas es grande, no lo discuto, pero Argentina a nivel mundial es otra cosa. Él va a Boca, si da buenos resultados, se le puede venir un mercado, no solo para Europa, sino en un futuro puede ser técnico de la Selección de Argentina".

Cómo son los números de Gago en Chivas de Guadalajara

Fernando Gago llegó a Chivas a fines de 2023, luego de la salida de Veljko Paunovic. Firmó contrato por un año, pero con posibilidad de extenderlo por un año más.

Durante esta estadía debería afrontar los dos torneos locales (Apertura y Clausura), la Concachampions y la Leagues Cup, el certamen que juegan todos los clubes de la Liga MX mexicana contra los de la MLS de Estados Unidos.

En lo que va del año, Gago dirigió 37 partidos de los cuales logró 17 victorias, 11 empates y 9 derrotas. En la apertura del año (Clausura), Chivas llegó hasta las semifinales (el torneo se juega con un formato de playoffs), pero perdió frente a su clásico rival, América, por un global de 1-0.

En la Concachampions, sufrió al mismo rival: Las Águilas lo eliminó por un global de 5-3 nada menos que en los octavos de final, demasiado temprano para las aspiraciones de Guadalajara. Mientras que en la Leagues Cup, considerado uno de los torneos con “menos relevancia”, empató dos partidos y quedó eliminado en fase de grupos por LA Galaxy y San José Earthquakes.

En el actual Apertura y hasta la jornada 10, el equipo marcha 8°, apenas con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y tres caídas. El próximo fin de semana se enfrenta en el clásico regional al Atlas, el otro gran club del estado de Jalisco.