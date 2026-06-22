22 de junio de 2026 Inicio
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¿Volverá a jugar con Messi? Mbappé confesó que Beckham lo quiere llevar a la MLS

El delantero francés reveló que el dueño de Inter Miami habló con él con la ilusión de verlo jugar en Estados Unidos. Por el momento, el subcampeón del mundo tiene contrato con Real Madrid hasta 2030.

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Messiy Mbappé jugaron juntos 67 partidos oficiales en el PSG entre 2021 y 2023

Messi y Mbappé jugaron juntos 67 partidos oficiales en el PSG entre 2021 y 2023

Kylian Mbappé está disputando el Mundial 2026, pero confesó que David Beckham lo tentó para ir a jugar a Estados Unidos y ¿volverá a jugar con Lionel Messi?

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Durante la última conferencia de prensa previo al encuentro de este lunes ante Irak por la segunda fecha del Grupo I, el delantero francés no le esquivó a ningún tipo de preguntas y se animó a hablar de la MLS, la liga de Norteamérica en la que actualmente está jugado el capitán de Inter Miami, y por el cual el inglés es dueño.

¿Jugar en la MLS algún día? No lo sé… David Beckham me lo mencionó muchas veces. Ya veremos, no lo sé”, respondió y dejó la puerta abierta: “La cultura americana es diferente, no hay límites para las ambiciones, me gusta”.

Con esta confesión podría darse la ilusión de verlo jugar nuevamente con el rosarino, con quien compartió plantel cuando jugaron en Paris Saint-Germain (PSG) durante dos temporadas (2021-2023) y donde, en total, jugaron 67 partidos juntos, combinando para 34 goles, y conquistaron dos títulos de la Ligue 1 y una Copa de Francia.

Por otra parte, el delantero solo piensa en el presente tanto en Francia como en el Real Madrid y se sinceró: “No estaré aquí a los 40 años, me habrán echado antes. No estoy pensando tan a futuro, solo pienso en el presente”. De igual modo, por el momento el delantero tiene vínculo con el conjunto español hasta, mínimo, el verano del año 2030.

Inter Miami rompió el mercado y acordó la llegada de Casemiro para jugar con Messi

Inter Miami llegó a un acuerdo con Casemiro para que se convierta en nuevo compañero de Lionel Messi, una vez que termine el Mundial 2026.

El acuerdo se venía trabajando desde marzo y terminó de destrabarse en las últimas horas, con la voluntad del futbolista como factor decisivo para avanzar en la negociación.

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, quien aseguró que el club de la MLS tiene todo encaminado para cerrar la llegada del exfutbolista de Real Madrid, entre otros.

El brasileño llegará en condición de libre, después de finalizar su etapa en Manchester United, y firmará con el equipo de David Beckham una vez que se completen los trámites administrativos pendientes.

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