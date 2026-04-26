26 de abril de 2026 Inicio
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Un atentado terrorista en Colombia dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos

Una bomba impactó un minibús de pasajeros en el departamento del Cauca. Las autoridades señalan a una disidencia guerrillera y exigen medidas de seguridad urgentes al gobierno de Gustavo Petro.

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Así quedó el minibús luego de la explosión.

Así quedó el minibús luego de la explosión.

Al menos 19 personas murieron y unas 40 resultaron heridas este sábado en Colombia durante un atentado terrorista en la Vía Panamericana. El ataque ocurrió por la tarde a la altura del municipio de Cajibío, cuando una bomba cayó sobre un minibús de pasajeros.

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El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó esta tragedia que "enluta profundamente y llena de dolor" al pueblo colombiano. La explosión causó graves daños materiales tanto en los vehículos afectados como en la infraestructura vial.

El presidente Gustavo Petro denunció el hecho como "terrorismo" porque busca "producir miedo masivo en la población a través de la violencia". El mandatario responsabilizó de la acción a la guerrilla de 'Iván Mordisco' y señaló a alias 'Marlon' como jefe de los atacantes.

El jefe de Estado destacó que entre las víctimas hay "muchos indígenas" atacados por "terroristas, fascistas y narcotraficantes". Además, anunció su intención de presentar una acusación formal "para denunciar con nombre propio a sus jefes ante el Tribunal Penal Internacional".

En respuesta, Petro apeló a la "máxima persecución mundial" contra "este grupo narcoterrorista". "Quiero la UIAF --Unidad de Información y Análisis Financiero-- encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia", enfatizó el presidente.

Por su parte, Guzmán catalogó la situación de violencia regional como una "escalada terrorista que exige respuestas inmediatas". "Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del Ministerio de Defensa desde el Cauca", reclamó el gobernador.

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