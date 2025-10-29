29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

El Gobierno de Río de Janeiro busca hacer frente a la crisis financiera subastando uno de sus mayores íconos deportivos.

Por
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

La crisis financiera que azota al estado de Río de Janeiro podría llevar a la venta de uno de sus mayores íconos deportivos: el Maracaná. La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro incluyó al estadio Jornalista Mário Filho en una lista de bienes e inmuebles públicos susceptibles de ser subastados. El objetivo primordial de esta medida es generar ingresos extraordinarios que permitan al estado fluminense reducir su abultada deuda con el Gobierno Federal.

Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.
Te puede interesar:

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

La necesidad de liquidar activos se inscribe en el marco del programa federal de reestructuración de deudas. Actualmente, la obligación financiera de Río de Janeiro con la Unión se estima en unos R$12.300 millones, equivalentes a aproximadamente u$s2.200 millones. El plazo establecido para la amortización de este cuantioso monto es el año 2026, lo que ejerce una presión considerable sobre las arcas estatales para encontrar fuentes de financiación y pago.

La inclusión del Maracaná en el listado de activos a enajenar se originó a partir de un informe técnico elaborado por un grupo de trabajo especial, el cual fue liderado por el diputado Alexandre Knoploch. Este grupo fue el encargado de analizar y depurar la lista inicial de propiedades. Aunque la inclusión fue aprobada en la instancia de la CCJ, es fundamental que la medida obtenga la aprobación final del pleno de la Asamblea Legislativa para que se convierta en una acción ejecutable.

El Maracaná se erigió en Río de Janeiro para ser el epicentro de la Copa del Mundo de 1950. Su construcción comenzó en 1949 y, aunque se inauguró parcialmente para el torneo, fue concebido para ser el estadio más grande del mundo en su momento.

La historia del Maracaná quedó marcada indeleblemente el 16 de julio de 1950 con el famoso "Maracanazo", cuando Uruguay venció contra todo pronóstico a la selección de Brasil en el partido final, dejando en shock a una multitud que, según estimaciones, superó los 170.000 espectadores.

A lo largo de las décadas, el Maracaná se consolidó como el hogar de los principales clubes de Río de Janeiro (Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama) y fue testigo de innumerables momentos históricos y conciertos masivos.

Para adecuarse a los estándares modernos de seguridad y confort, el estadio fue sometido a importantes remodelaciones. La más significativa se realizó con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, lo que redujo drásticamente su aforo a la capacidad actual de asientos, pero lo convirtió en una instalación de vanguardia. Es el único estadio en la historia que fue sede de dos finales de la Copa del Mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Brandon Aubrey y una historia muy particular.

La sorprendente historia que cambió el fútbol para ser programador y terminar como estrella de la NFL

Un jugador de Newells mordió a otro de Rosario Central y desató la gresca.

Escándalo en el clásico entre Rosario Central y Newell's de futsal: una mordida, expulsiones y autos rotos

La decisión fue tomada por Beligoy, director nacional de Arbitraje.

Suspendieron a Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en Barracas Central - Boca

El estadio de La Plata cambió de denominación.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata cambiará de nombre: cómo se llamará

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Hace 29 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

Hace 55 minutos
Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Hace 58 minutos
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

Hace 1 hora
El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Hace 1 hora