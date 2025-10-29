Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones El Gobierno de Río de Janeiro busca hacer frente a la crisis financiera subastando uno de sus mayores íconos deportivos. Por







El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

La crisis financiera que azota al estado de Río de Janeiro podría llevar a la venta de uno de sus mayores íconos deportivos: el Maracaná. La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro incluyó al estadio Jornalista Mário Filho en una lista de bienes e inmuebles públicos susceptibles de ser subastados. El objetivo primordial de esta medida es generar ingresos extraordinarios que permitan al estado fluminense reducir su abultada deuda con el Gobierno Federal.

La necesidad de liquidar activos se inscribe en el marco del programa federal de reestructuración de deudas. Actualmente, la obligación financiera de Río de Janeiro con la Unión se estima en unos R$12.300 millones, equivalentes a aproximadamente u$s2.200 millones. El plazo establecido para la amortización de este cuantioso monto es el año 2026, lo que ejerce una presión considerable sobre las arcas estatales para encontrar fuentes de financiación y pago.

La inclusión del Maracaná en el listado de activos a enajenar se originó a partir de un informe técnico elaborado por un grupo de trabajo especial, el cual fue liderado por el diputado Alexandre Knoploch. Este grupo fue el encargado de analizar y depurar la lista inicial de propiedades. Aunque la inclusión fue aprobada en la instancia de la CCJ, es fundamental que la medida obtenga la aprobación final del pleno de la Asamblea Legislativa para que se convierta en una acción ejecutable.

El Maracaná se erigió en Río de Janeiro para ser el epicentro de la Copa del Mundo de 1950. Su construcción comenzó en 1949 y, aunque se inauguró parcialmente para el torneo, fue concebido para ser el estadio más grande del mundo en su momento.

La historia del Maracaná quedó marcada indeleblemente el 16 de julio de 1950 con el famoso "Maracanazo", cuando Uruguay venció contra todo pronóstico a la selección de Brasil en el partido final, dejando en shock a una multitud que, según estimaciones, superó los 170.000 espectadores.

A lo largo de las décadas, el Maracaná se consolidó como el hogar de los principales clubes de Río de Janeiro (Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama) y fue testigo de innumerables momentos históricos y conciertos masivos. Para adecuarse a los estándares modernos de seguridad y confort, el estadio fue sometido a importantes remodelaciones. La más significativa se realizó con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, lo que redujo drásticamente su aforo a la capacidad actual de asientos, pero lo convirtió en una instalación de vanguardia. Es el único estadio en la historia que fue sede de dos finales de la Copa del Mundo.