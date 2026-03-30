La nueva joya argentina que se va a jugar al Inter Miami de Messi El juvenil de Racing fue transferido a préstamo al equipo estadounidense donde comparte plantel con el capitán argentino. Por + Seguir en







El Inter Miami de Lionel Messi suma una nueva joya del fútbol argentino.

Matías Acevedo fue cedido al Inter Miami con contrato vigente hasta diciembre de 2029 .

La operación es sin cargo y con opción de compra hasta fin de 2026 .

El mediocampista tiene 18 años y debutó en Primera en 2024.

Buscará continuidad en la MLS junto a Lionel Messi. La nueva joya argentina que se va a jugar al Inter Miami de Lionel Messi es Matías Acevedo, volante ofensivo de Racing que continuará su carrera en la MLS tras acordarse un préstamo con el club estadounidense. El movimiento marca uno de los pasos más importantes en su corta carrera profesional.

El pase se da en un contexto donde Racing decidió asegurar su futuro deportivo: el juvenil renovó su contrato hasta 2029, una señal clara de confianza en su proyección antes de permitir su salida al exterior. De esta manera, el club también protege su patrimonio ante una posible transferencia futura.

La decisión también responde a una cuestión futbolística. Con pocas oportunidades en el plantel profesional, el mediocampista necesitaba sumar minutos y rodaje en un entorno competitivo, algo que el Inter Miami puede garantizarle. Allí tendrá un escenario ideal para mostrarse en una liga en crecimiento.

Embed Quién es Matías Acevedo, la joya de Racing que se va al Inter Miami de Messi Matías Acevedo es un mediocampista creativo de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de Racing, donde se destacó por su visión de juego, técnica y capacidad para manejar los tiempos del equipo. Su debut en Primera División se produjo el 22 de septiembre de 2024, cuando ingresó en los minutos finales de un partido ante Talleres.

Desde entonces, su desarrollo continuó principalmente en la Reserva, donde acumuló experiencia y consolidó su perfil como enganche. El acuerdo con el Inter Miami contempla un préstamo sin cargo, con una opción de compra vigente hasta diciembre de 2026.