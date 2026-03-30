Insólito: el diputado que se votó un importante aumento de sueldo y dice combatir la "casta"

Martín Lousteau presentó en sus redes sociales un nuevo proyecto con referencias a episodios como los vuelos de Manuel Adorni, el caso de Lago Escondido y la Causa Cuadernos,. En ese marco, cuestionó duramente a la “casta”, mientras que como senador votó una relevante subida de haberes que lo benefició.

Martín Lousteau difundió en sus redes sociales un nuevo proyecto: el lanzamiento de su canal en Substack. El diputado utilizó el caso Epstein como ejemplo para describir las dinámicas de poder y las complicidades que, según señaló, también se replican en la Argentina. En su publicación, mencionó episodios como los vuelos en avión privado de Manuel Adorni , el caso de Lago Escondido y la Causa Cuadernos , y sostuvo que la “ casta ” representa ese espacio privilegiado al que muchos aspiran, invitando a los usuarios a seguir sus contenidos allí.

El actual diputado por Provincias Unidas asumió su banca el 10 de diciembre de 2025, tras haber dejado el cargo de senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su paso por la Cámara Alta, en 2024, Lousteau votó a favor de un incremento del 6,5% en las dietas legislativas, medida que fue aprobada junto con otros senadores pese al contexto de crisis económica.

En medio de la crisis y los ajustes del Gobierno de Javier Milei, los senadores aumentaron sus haberes a 9 millones de pesos. En ese momento, la medida le valió el repudio del Presidente que usó su cuenta de X para expresarse: " El aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino".

Entre los senadores que respaldaron el aumento de sus dietas se encontraba Martín Lousteau, junto a legisladores de distintos bloques. La mayoría de los votos favorables provinieron de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, partidos provinciales y otros sectores del peronismo. Actualmente, Lousteau se desempeña como diputado y, en sus redes sociales, aprovechó el contexto de crisis económica bajo la gestión de La Libertad Avanza para lanzar críticas contra la “ casta ”. En su mensaje, utilizó el caso Epstein como disparador y lo comparó con episodios de corrupción y privilegios en la Argentina, señalando que las élites representan un espacio al que, según él, “todos quieren pertenecer”.

Polémica comparación con el caso Epstein

"El problema de las élites es que todos quieren ser invitados a la fiesta de Epstein" se titula su primer escrito compartido en su nuevo canal en Substack. En el artículo compartido, el diputado reflexiona acerca de la génesis de la "casta" e invita a sus seguidores a hacerlo. "Las élites tienen pocos integrantes, que rigen las vidas de los demás y son “superiores”. Pero ya no por una mayor capacidad para resolver los problemas colectivos, sino porque, sencillamente, no padecen esos problemas. Es decir, constituyen lo que últimamente llamamos “casta”, escribió.

"¿Puede un grupo que no padece los problemas generales, y hasta tiende a distanciarse de ellos, entenderlos como para resolverlos?; aun si pudiera, ¿tiene los incentivos o la vocación para hacerlo?", se pregunta Martín Lousteau que actualmente ocupa un cargo en el Palacio Legislativo y que percibe un salario superior al promedio, casi cuatro veces más, situación que él mismo cuestiona en sus declaraciones públicas.

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Cuánto ganan los diputados y senadores de la Nación

Las dietas legislativas superan los $11 millones brutos tras un aumento escalonado. En marzo de 2026, los senadores argentinos acordaron un incremento acumulativo del 12,5% en seis tramos, aplicado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Con esta actualización, sus ingresos alcanzan más de $11 millones brutos, lo que equivale a unos $7,5 millones de bolsillo.

A diferencia de la Cámara Alta, el presidente de Diputados, Martín Menem, decidió desvincular las dietas de los legisladores de la paritaria del Congreso, con el objetivo de frenar aumentos automáticos. De esta manera, los diputados perciben montos sensiblemente menores, en torno a los $5,5 millones, según fuentes parlamentarias.

El ajuste en el Senado responde al acuerdo gremial con el personal del Congreso, que impacta directamente en las dietas de los senadores pero no en las de los diputados. La medida generó controversia: algunos legisladores calificaron el aumento como “inoportuno” en medio de la crisis económica, reavivando un debate recurrente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre la conveniencia de este tipo de incrementos.