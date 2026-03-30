30 de marzo de 2026 Inicio
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Copa Libertadores: Boca recibió una mala noticia en la previa de su debut y hay malestar en los hinchas

El Xeneize sufrió un revés antes del partido con Universidad Católica por el torneo continental, por lo que los simpatizantes expusieron su irritación.

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Los hinchas de Boca

Los hinchas de Boca, expectantes por el debut en la Copa Libertadores.

AFP
Lionel Scaloni en la Bombonera.
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En un comunicado, Universidad Católica confirmó que los hinchas de Boca no podrán asistir al partido por el torneo continental, que se llevará adelante el martes a las 21:30 en el estadio Claro Arena: "En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto".

"Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes", agregó el club.

Universidad Católica tuit
El comunicado de Universidad Católica.

El comunicado de Universidad Católica.

Por último, la institución trasandina expuso que notificó a la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre la decisión: "Cruzados informó de esta resolución a CONMEBOL, cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador".

El equipo entrenado por Claudio Úbeda volverá al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

En tanto, además del equipo chileno, Boca enfrentará a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. De esta manera, volverá a Belo Horizonte dos años después de la eliminación de la Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la Católica se enfrentó en las semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize clasificó tras la definición como visitante y luego ganó el título contra Pumas. Por último, habrá duelo con los ecuatorianos como en 2003, 2013 y 2021.

El calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 8 de abril al 27 de mayo
  • Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre
  • Semifinales: semanas el 14 y el 21 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre - Estadio Centenario de Montevideo
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