Polémica con Bielsa en Uruguay: el presidente de la AUF le dio la razón a Luis Suárez

"Lo que dijo Luis es verdad, me ha comentado cosas y a Jorge Giordano (Director de Selecciones Nacionales de la AUF) también. No quiero opinar sobre la entrevista de Luis ni dar detalles sobre situaciones que, como te digo, tienen que manejarse puertas adentro", advirtió el titular de la AUF.

"Hay que trabajarlo seriamente, reservadamente y aprovechar las oportunidades que brinda", añadió Alonso, desde la puerta del hotel en Lima, donde concentra la selección uruguaya, en una entrevista con DSports.

El dirigente no quiso dar precisiones acerca de la reunión que mantuvo con los principales referentes del plantel: José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nandez y Nicolás De La Cruz.

"Como todo asunto interno, se tiene que trabajar en reserva. Vamos a apostar siempre a que la reserva y el trabajo puertas adentro son lo que consolida las situaciones grupales y afianza el futuro de la selección", señaló Alonso.

El presidente de la AUF también dedicó elogios para Bielsa, a quien calificó como "un entrenador muy consciente de las cosas que tiene entre manos, trabajador como pocos, alguien que prepara, que es meticuloso y que está arriba de cada uno de los detalles".

Las críticas de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

El delantero uruguayo Luis Suárez cruzó duramente al entrenador de la Selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tras su retiro de la Celeste y contó la dura relación que mantuvo con el DT argentino: "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección", expresó.

El jugador de Inter Miami, donde comparte plantel con su amigo Lionel Messi, reveló intimidades que sucedieron durante la última competencia continental en Estados Unidos: "La Copa América fue muy dolorosa, no dije nada por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba". Además, agregó: "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’".

El máximo goleador histórico de la Celeste se refirió a situaciones puntuales con el entrenador argentino, que llevaron a una fuerte tensión en la relación con el DT: "Bielsa hizo una conferencia y habló cosas maravillosas de la gente de Nueva York. Hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar, de todas maneras", relató en una entrevista en DirecTV Sports.

Por otro lado, Suárez se refirió al trato que Bielsa le pedía a los jugadores que tuvieran con hinchas y empleados del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta de la puerta por donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día“.