Ley Hojarasca: una por una, las 70 leyes que modifica el proyecto que impulsó el Gobierno y aprobó Diputados La Cámara baja reunió 138 votos afirmativos para girar al Senado la ley enviada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado para derogar leyes "obsoletas" o "inútiles". Por Agregar C5N en









Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La Libertad Avanza consiguió el quórum y los votos para aprobar la Ley Hojarasca enviada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y girarla al Senado para su sanción definitiva. El proyecto propone derogar 70 leyes que el Gobierno considera "obsoletas".

"La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado", había explicado Sturzenegger cuando envió el proyecto al Congreso en octubre de 2024.

El ministro también compartió en seis tuits la lista de leyes que modificaría el proyecto de ser aprobado por las dos cámaras legislativas y un gráfico sobre a qué años corresponden dichos textos legislativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1844764235856843072&partner=&hide_thread=false El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles,

obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC! pic.twitter.com/fL7sTVl05f — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 11, 2024

Una por una, las 70 leyes que modifica la Ley de Hojarasca de Federico Sturzenegger Organismos que dejarían de estar financiados por el Estado nacional Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. "Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo de manera voluntaria, con sus propios fondos", explicó el ministro.

Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. "Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo de manera voluntaria, con sus propios fondos", explicó el ministro. Ley N° 24.807 (1997). Esta ley crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Tesoro sino de los municipios que quieran participar del mismo.