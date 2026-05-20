Ley Hojarasca: una por una, las 70 leyes que modifica el proyecto que impulsó el Gobierno y aprobó Diputados

La Libertad Avanza consiguió el quórum y los votos para aprobar la Ley Hojarasca enviada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y girarla al Senado para su sanción definitiva. El proyecto propone derogar 70 leyes que el Gobierno considera "obsoletas".
"La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado", había explicado Sturzenegger cuando envió el proyecto al Congreso en octubre de 2024.
El ministro también compartió en seis tuits la lista de leyes que modificaría el proyecto de ser aprobado por las dos cámaras legislativas y un gráfico sobre a qué años corresponden dichos textos legislativos.
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