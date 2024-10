Luis Suárez explotó contra Marcelo Bielsa: "Ha separado a todo el grupo"

Tras su retiro en la Selección uruguaya, el histórico goleador relató el mal clima interno que vivió con el entrenador argentino: "En la Copa América hubo compañeros que se planteaban no jugar más con la Selección", expresó.

El delantero uruguayo Luis Suárez cruzó duramente al entrenador de la Selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tras su retiro de la Celeste y contó la dura relación que mantuvo con el DT argentino: "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección", expresó.