Canobbio confirmó los dichos de Suárez y se sumó a las críticas contra Bielsa: "No me voy a dejar ningunear"

El conflicto dentro de la Celeste comenzó luego que el futbolista de Inter Miami asegurara en la Copa América que “hubo situaciones que dolieron y que no se dijo por el bien de la convivencia”. “Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la selección”, expresó.

Entre ellos, hizo referencia a la situación del delantero de Athletico Paranaense, quien debió entrenar en más de una oportunidad como sparring. “Es una falta de respeto absoluto”, sentenció Suárez.

Ante ello, el ex–Peñarol no tuvo pelos en la lengua, hizo su descargo y sentenció: “Le llegué a decir a Marcelo (Bielsa) en la cara que hubo muchas faltas de respeto constantes. Yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, pero llegó un punto en el que estallé”.

“Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, explicó en diálogo con el medio uruguayo Minuto 1.

En ese sentido, reconoció que, a raíz de lo que le tocó vivir por lo que señalan los futbolistas uruguayos de los malos tratos por parte del Loco, estuvo “muy bajoneado” durante la Copa América. Respecto al momento en que comenzó el quiebre en la relación, Canobbio explicó que se dio en 2023 post derrota frente a Ecuador por Eliminatorias.

“Me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Obviamente, el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”.

Canobbio ratificó los dichos de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

Durante la misma entrevista, Agustín Canobbio explicó que durante la Copa América se empezó a notar la diferencia, haciendo referencia a los mismos dichos de Luis Suárez. “Dos semanas antes de jugar el primer partido empezó a hacer como subgrupos con 6 jugadores y al resto nos dejaba al costado mirando desde afuera”, aseguró.

Por otro lado, si bien prefirió no involucrar a más compañeros, aclaró: “Hablo por mí y si ahora salgo a dar declaraciones es porque se me nombró. Igual, firmo abajo de todo lo que dijo Luis, está en lo cierto y es toda la verdad”.

También detalló que en una práctica tuvo “un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo”, pero que fue el ex – Barcelona que le aconsejó no se exponga y lo dejara hablar a él. “Estuvieron hablando y no recibió ninguna respuesta y fui hablar, pero tampoco hubo nada en concreto. Sí noté que hubo muchas contradicciones, a mí me dijo que había jerarquías, pero después al grupo le decía que éramos todos igual”, sostuvo.

Como ejemplo, puso una cuestión ajena a lo futbolístico: “En una reunión, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla, y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia. Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo ‘para un poco’, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas. Empecé a tener pocas pulgas y terminé estallando”.

“No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quien sea, no le da el poder de tratar de esa forma a nadie”, indicó.