En medio de la tensión, Marcelo Bielsa se reencontró con los futbolistas de la Selección de Uruguay

Luego de su retiro de la Selección de Uruguay, Suárez había cruzado al entrenador por la relación que mantuvieron. "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección", advirtió en diálogo con DSports.

Marcelo Bielsa El entrenador Marcelo Bielsa. X (@Uruguay)

En tal sentido, afirmó que el DT les pidió que no saludaran al público charrúa: "Bielsa hizo una conferencia y habló cosas maravillosas de la gente de Nueva York. Hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar, de todas maneras".

"A los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta de la puerta por donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy en día", agregó en esta línea.

En medio de los conflictos en Uruguay, José María Giménez defendió a Marcelo Bielsa

Después de las declaraciones de Luis Suárez, Federico Valverde y Agustín Canobbio, que apuntaron contra los tratos de Marcelo Bielsa y desataron un escándalo en la Selección uruguaya, el defensor José María Giménez salió a hablar y respaldó al DT argentino.

El defensor de Atlético de Madrid aseguró estar “100% con el entrenador” y reconoció que “no estaba en conocimiento de lo que sucedió”. “Desde el lado que se habló fueron cosas de la convivencia. Obviamente, probablemente ahora se vuelva a hablar, pero se hará puertas adentro”, sostuvo ante la prensa.

De igual modo, el futbolista sí aseguró que “a nivel de convivencia hubo cosas que no nos sentimos cómodos”, pero “siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%”.

El futbolista de 29 años afirmó que su relación con el entrenador “es profesional”: “Yo soy un peón en todo esto. Hay que entender que, el jugador de fútbol, es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso”.

“Siempre respeto al 100% con el entrenador, le estamos totalmente agradecidos y se ve reflejado en los resultados. Te lo dice un tipo que es tercer, cuarto central. Así que imagínate lo que piensan el resto de mis compañeros. Nos está dando muchas herramientas”, concluyó.