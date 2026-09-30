Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Bolivia

Con una actuación sobresaliente, la Albiceleste venció a Bolivia por 4 a 0 en la primera presentación en el país tras la final del Mundial 2026. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene definidos sus próximos amistosos en Buenos Aires, con la despedida de Lionel Messi como uno de los grandes atractivos.

La Selección Argentina derrotó a Bolivia por 4 a 0 y se lució con algunas caras nuevas y otras conocidas. El equipo de Lionel Scaloni, que apuesta a la renovación pero quiere sostener el buen juego interno, tendrá dos nuevos compromisos en el país en el marco de la fecha primera FIFA, tras el Mundial 2026.

El próximo encuentro será el sábado 3 de octubre, desde las 21 , ante Burkina Faso en el Estadio Monumental. Será una nueva presentación para la Albiceleste después de su partido frente a Bolivia y una oportunidad para que Lionel Scaloni continúe con la preparación del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Luego, el martes 6 de octubre, a partir de las 20 , Argentina enfrentará a Benín también en el Monumental. Ese partido tendrá un condimento especial, ya que está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección ante los hinchas argentinos, en una jornada marcada por la presencia del capitán.

La presencia de Messi formará parte de un encuentro que también contará con la presencia de varios de los campeones del mundo de Qatar 2022. Claudio "Chiqui" Tapia explicó que el delantero fue invitado para tener la despedida que merece frente al público argentino, en una jornada especial para el seleccionado.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni , aseguró que abrió "la chance" de sentarse a hablar sobre su continuidad porque vio " la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó " y remarcó que tras la final del Mundial de Norteamérica 2026 repensó "bien" el tema deportivo.

"El tema deportivo es fundamental, sin olvidar lógicamente el económico, pero el deportivo es fundamental: analizar qué nos queda y qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso", reveló el DT este martes en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Scaloni remarcó: "Eso es lo más importante y lo que me ha decidido a poder llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar".

Asimismo, el deportista negó el rumor de que había sido contactado por el Club Atlético River Plate para hacerle una propuesta y ratificó: "Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie".

"Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Si alguien me contacta le diré que hasta el 31 estoy acá. Siempre he dicho que estoy acá y que estaba bien. En este caso, lo de River no es cierto, nadie me contactó", sostuvo Scaloni.