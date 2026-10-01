Nueva derrota de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador: perdió por penales ante Japón Durante los 90 minutos, la Tricolor igualó sin goles en Yokohama, pero desde los 12 pasos cayó por 5 a 4. Se trata del segundo encuentro que dirige el Muñeco; en su debut había sido superado por Corea del Sur. Por Agregar C5N en









Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido en Ecuador y cosechó su segunda derrota. X: @FIFAWorldCup_Es

doMarcelo Gallardo dirigió su segundo partido al frente a la Selección de Ecuador y sufrió otra derrota, esta vez, por penales ante Japón en la Copa Kirin y quedó eliminado.

Durante los 90 minutos, La Tri igualó sin goles, el encuentro debió definirse desde los 12 pasos y en el Estadio Internacional de Yokohama, el conjunto local se quedó con la victoria por 5 a 4, después que el arquero Zion Suzuki contuviera el disparo de Denil Castillo, el volante que ingresó en el segundo tiempo.

A lo largo del tiempo reglamentario, los japoneses manejaron más la pelota durante varios tramos del primer tiempo y tuvo su oportunidad más peligrosa a los 34 minutos, cuando Hernán Galíndez respondió ante los remates de Ao Tanaka, quien tuvo las más claras para poner en ventaja a su equipo.

Por el lado de los sudamericanos, buscaron lastimar por las bandas, aunque tuvo dificultades para generar situaciones claras. El Muñeco buscó un cambio desde y realizó varias modificaciones, aunque no logró quebrantar el cero.

JAPÓN LE GANÓ HOY POR PENALES A LA ECUADOR DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/wbYxmPt75i — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2026 El equipo dirigido por el ex – River venía de caer por 3 a 0 frente a Corea del Sur en el inicio de su ciclo al frente de la selección sudamericana en los partidos amistoso en la fecha FIFA, sin contar con la presencia de las figuras del Seleccionado como el defensor Piero Hincapié, el volante del Chelsea Moisés Caicedo, el extremo del Flamengo Gonzalo Plata y el delantero de Boca Enner Valencia.

Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo La gira de la Selección de Ecuador por Asia finalizará el próximo lunes 5 de octubre cuando el combinado dirigido por Marcelo Gallardo dispute el tercer y cuarto puesto de la Copa Kirin ante la Selección de Panamá, que perdió por penales con Nueva Zelanda tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.