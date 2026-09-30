30 de septiembre de 2026 Inicio
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Barcelona quería sumar a un campeón del mundo tras la negativa de Julián Álvarez: "Lo queríamos a toda costa"

El presidente culé, Joan Laporta, aseguró que realizó gestiones, pero recibió una respuesta tajante. “Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar”, lo elogió.

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Barcelona fue campeón en España este año.

Barcelona fue campeón en España este año.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, reveló que durante este mercado de pases intentó contratar a un compañero de la Selección argentina de Julián Álvarez luego que se cayera el pase del delantero del Atlético de Madrid.

Joan Laporta explicó que planear armar un homenaje a Messi luego que finelicen el Spotify Camp Nou, en 2028.
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Se trata de nada más ni nada menos que el capitán de Inter de Milán, Lautaro Martínez: “Lo queríamos a toda costa”. El mandamás del conjunto culé, describió al bahiense como “un jugador increíble” y que hasta llamó a su par, Giuseppe Marotta, pero que este se negó a la negociación.

Llamé al presidente Marotta y me dijo que no estaba en venta, así que, por respeto, paramos y así acabó todo”, reconoció en diálogo con al diario italiano Corriere dello Sport y dejó en claro que los rumores que surgieron durante el verano europeo eran cierto, como segunda opción del cordobés.

Por otra parte, también explicó que la posible llegada del ex – Racing tampoco dependía del propio futbolista: “En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos”.

Los números de Lautaro Martínez con la camiseta de Inter

Lautaro Martínez es una pieza más que clave para Inter de Milán, no solo por ser uno de los goleadores del equipo, sino que es el capitán y referente los negriazules.

El delantero tiene contrato con el conjunto italiano hasta 2029 y, según La Gazzetta dello Sport, Inter le puso una cláusula de 120 millones de euros para comenzar a discutir una posible transferencia en un futuro.

Desde su llegada en 2018, el bahiense jugó un total de 379 partidos oficiales con el Inter de Milán, en los cuales lleva anotados 179 goles. Además, tiene tres campeonatos de Serie A, 3 Copas Italia, y tres Supercopas.

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