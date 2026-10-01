Boca presentó el proyecto para la ampliación de La Bombonera: cuáles son las modificaciones

La dirigencia expuso cómo es el plan que busca llevar la capacidad del estadio a más de 80.000 espectadores. Se conocieron imágenes y detalles de la propuesta.

El deseo de ampliar la capacidad de La Bombonera toma forma y los socios de Boca pudieron ver el nuevo proyecto que cambiará por completo el aspecto del estadio. Además, tendrá la aparición de la torre de homenajes que supo tener desde su creación hasta 1995.

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La presentación formal se hizo en el Salón Fibertolo ante los hinchas y se mostró como es el plan que busca, entre otras cuestiones, llevar la capacidad a más de 80.000 espectadores, con nuevos palcos, la incorporación de una cuarta bandeja y hasta un techo para cerrar la estructura superior.

Según se detalló, la idea no contempla la compra de las casas de los vecinos de la calle Del Valle Iberlucea , como se supo indicar hace tiempo, sino que se plantea correr el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías, demoler los actuales palcos y construir una nueva estructura con una platea preferencial , otra superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. De esta manera, dicho sector que actualmente cuenta con 3.000 lugares pasará a tener 9.500.

Respecta a la cuarta bandeja no será tan grande, pero tendrá siete filas de butacas y dará espacio a 6.000 nuevos hinchas, que tendrán prioridad aquellos que sean abonados. De esta manera, se extenderá a 12.000 lugares más.

Por otro lado, lo que más llamó la atención de esta presentación fue la reincorporación de una torre de homenajes que la Bombonera supo tener desde su creación hasta 1996, cuando el sector de palcos fue reformado bajo la gestión de Mauricio Macri.

También se contempla la incorporación de un techo que ocupará el largo de todo el estadio, por encima de la cuarta bandeja y con una pantalla led 360. Además, se modificará la pendiente de las tribunas bajas sur y norte para que entren 1.500 hinchas más por cada sector.

Por último, en el proyecto se indicó que el inicio de la ampliación como tal se basa en la creación de una serie de torres en donde están las vías del tren. Serán para accesos hacia la cuarta bandeja y al resto de las bandejas de abajo: la idea es que el tren pase por debajo de esa estructura.

Bajo este punto, el club tiene la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y Ferrosur. El siguiente paso es que el proyecto sea aprobado por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). Una vez que eso ocurra, la institución podrá comenzar la obra.

Así quedaría La Bombonera Planeta Boca

Cómo será el plan de Boca para comenzar con las obras

Según se explicó el plan para la ampliación de La Bombonera se dividirá en dos partes. La primera consta de la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja, empezaría este año, tras la aprobación de la CNRT y los avales de la empresa ferroviaria.

Por su parte, la segunda, apuntará a la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, recién en 2027.