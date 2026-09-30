El polémico festejo de Rosario Central por la Supercopa Argentina: mostraron un ataúd con una foto de Juan Verón

Los futbolistas del Canalla se sumaron a la celebración y, tras las protestas de Estudiantes de La Plata por los fallos arbitrales de Darío Herrera, de manera repudiable avalaron las burlas de sus hinchas hacia el presidente del Pincha.

En medio de la euforia por la consagración de Rosario Central en la Supercopa Argentina, sobre el colectivo descapotable que trasladaba al plantel profesional, los jugadores del Canalla realizaron provocativos gestos.

Durante la caravana, varios futbolistas, entre los que se encontraban Franco Ibarra y Gaspar Duarte, exhibieron dos ataúdes de utilería con los colores del conjunto platense. Uno de los cajones llevaba impresa una imagen de la Brujita acompañada por la frase "porteño llorón", mientras que del otro lado se leía su apellido junto a la leyenda "EDLP QEPD".

Las imágenes registradas y transmitidas por los propios deportistas en sus redes sociales se difundieron con rapidez, generando un repudio generalizado en el entorno albirrojo. La figura de Verón, referente histórico y máximo dirigente del Pincha, quedó así como el blanco principal de las burlas en medio de los festejos rosarinos. Incluso uno de los futbolistas vistió una remera con la cara del dirigente con la bandera de Inglaterra

La Liga Profesional difundió los audios del VAR correspondientes al partido entre Rosario Central y Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades, en el que el Canalla se impuso 3-1 y se quedó con la Supercopa Internacional. El encuentro terminó con un escándalo y empujones entre los jugadores.

La organización publicó en YouTube cómo fueron las conversaciones entre el VAR y Darío Herrera, en las dos jugadas más polémicas del encuentro. En la primera, el árbitro principal sancionó un polémico penal por una falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti y luego Ángel Di María anotó de penal para Rosario Central en el primer tiempo. Luego, en el complemento, el delantero Adolfo Gaich cabeceó para Estudiantes y la pelota pegó en la mano de Ignacio Ovando, defensor del Canalla.

En este marco, la Liga Profesional primero divulgó el diálogo sobre el penal cobrado al equipo santafesino. "La rodilla en el muslo. Hay un contacto para mí imprudente. Darío, te voy a invitar porque para mí hay un contacto imprudente de González Pirez. Fijate que si bien Copetti viene corriendo por delante, él sigue en su carrera hacia adelante y González Pirez le termina impactando ahí", expresó el árbitro Jorge Baliño, quien estuvo a cargo del VAR.

En tal sentido, luego Herrera le consultó si la acción ocurrió en el área, a lo que Baliño respondió que "tiene el pie sobre la línea", por lo que el juez principal sancionó la pena máxima.

En tanto, después revisaron la posible mano sancionable de Ovando. "Para mí, el movimiento natural de la mano. Está todo chequeado. El balón pega en la mano pero es un movimiento natural. Está mirando hacia abajo. La mano está por delante de su cabeza y la viene cerrando. No hay movimiento adicional ni nada", señaló el árbitro del VAR.

Supercopa Internacional: el final escandaloso del partido entre Rosario Central y Estudiantes

¡Rosario Central es el nuevo campeón de la Supercopa Internacional! El Canalla dio vuelta un partido increíble, que lo comenzó perdiendo desde el minuto 1 con gol de Alexis Castro, y con un Ángel Di María intratable, que metió un golazo de tiro libre y convirtió un penal polémico que dio el árbitro Darío Herrera, se llevó la final en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Sobre el cierre, Julián Fernández liquidó el partido, selló el 3-1 definitivo y desató la fiesta de Rosario Central, en una tarde que terminó con un escándalo y empujones entre los jugadores.

La definición de la Supercopa Internacional, entre el campeón del Trofeo de Campeones (el Pincha) y el de la Tabla Anual (el Canalla) comenzó con máxima intensidad y un golpe de entrada para el conjunto platense. Apenas al minuto de juego, Joaquín Tobio Burgos desbordó por la banda izquierda y envió un centro al corazón del área; allí, Guido Carrillo asistió a Alexis "Pucho" Castro, quien definió con precisión de zurda para marcar el 1-0 tempranero a favor de Estudiantes.

A la desventaja inicial se le sumó una seguidilla de lesiones para el equipo dirigido por Alexander Medina. A los 11 minutos del primer tiempo, Gabriel Neves debió retirarse del campo por una dolorosa lesión en su antebrazo tras una mala caída. En su lugar ingresó Jalil Elías, pero tan solo siete minutos después este último también sufrió un fuerte golpe en la rodilla y tuvo que ser reemplazado por Fabricio Pérez, obligando al cuerpo técnico del Pincha a agotar dos ventanas de cambios de forma insólita en menos de 20 minutos de juego.

Frente al desconcierto del rival, Rosario Central aprovechó el envión para emparejar las cosas gracias a la jerarquía de Ángel Di María. A los 22 minutos, Fideo metió un golazo de tiro libre que se clavó en el ángulo del arco custodiado por Fernando Muslera para poner el trámite 1-1. Sobre el cierre del primer tiempo, tras una revisión convocada por Jorge Baliño desde el VAR, el árbitro Darío Herrera sancionó un polémico penal por una falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti; desde los doce pasos, Di María engañó al arquero y dio vuelta el resultado para el 2-1 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el desarrollo del trámite se volvió trabado, con un Central replegado que buscó cuidar la diferencia y salir de contra. Estudiantes empujó en busca de la igualdad con los ingresos de Adolfo Gaich y Lucas Alario en el ataque, acumulando centros al área que chocaron contra la solidez defensiva del Canalla. En el minuto 50 del complemento, con Muslera volcado a buscar el milagroso remate en el área rival, Julián Fernández capitalizó una rápida contra y definió desde lejos para sellar el 3-1 definitivo.

El festejo del gol decisivo desató un cierre escandaloso en Santiago del Estero. Las discusiones en el campo derivaron en empujones y agresiones físicas entre los planteles que continuaron de camino al túnel de vestuarios. La tensión alcanzó su punto máximo con el ingreso del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, al campo de juego para reclamar acaloradamente al juez Darío Herrera, empañando el cierre de una jornada en la que Rosario Central terminó alzando el trofeo de la Supercopa Internacional.