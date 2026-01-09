Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar" La participante de MasterChef continuó la pelea mediática con la conductora de SQP, quien había asegurado que "es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo". + Seguir en







Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre. Redes sociales

La participante de MasterChef Celebrity, Marixa Balli, destrozó a la conductora de SQP, Yanina Latorre, luego de una pelea mediática la cual se dio en las últimas horas producto de un plato que presentó la Cachaca en el ciclo de Telefe que vincula a la envidia.

Resulta que Balli presentó su plato con una pasta en forma de serpiente y explicó: “Soy envidiada, así que tengo demasiado para convidar a los que me envidian. Es una buena semana para la serpiente". Esto lo vincularon con Yanina, quien había estado en el programa el día previo.

A lo que Latorre respondió: "Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo". Luego le comunicó a Ángel de Brito unas palabras para decir al aire: "Pobre Marixa Balli, ya me hartó. Ayer leí en Twitter que decían que yo le tenía envidia. ¿De qué? Yo creo que ella utiliza ese recurso para compensar, no sé si se entiende porque capaz el concepto es muy elevado para ella”.

“Nadie sabía que estaba en MasterChef hasta que llegué yo. Celebro mi ayuda al emprendedor que gracias a mí, da notas y portales. Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli, utiliza ese recurso para compensar lo que le falta", agregó.