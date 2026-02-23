El goleador argentino que pocos conocían hace unos meses y ahora está en el radar del Atlético de Madrid Su rendimiento en Francia lo está llevando a ser considerado entre los principales clubes del fútbol europeo. Por + Seguir en







Su valor de mercado fue fijado en cifras cercanas a los 40 millones de euros.

Un delantero argentino con gran presente en Europa empezó a despertar interés en clubes importantes del continente.





Su rendimiento ofensivo lo posicionó como alternativa ante posibles salidas en el mercado de pases.





Los números de la temporada reflejan una producción sostenida en goles y asistencias.





El seguimiento todavía es exploratorio, aunque ya figura entre los nombres analizados para reforzar el ataque. En los últimos meses, un delantero que no tenía demasiada visibilidad internacional logró destacarse con actuaciones decisivas y hoy aparece en la órbita de un club protagonista del fútbol español. Se trata de Joaquín Panichelli, quien además ya fue convocado por Lionel Scaloni para vestir la camiseta de la Selección argentina.

Los movimientos de mercado suelen estar ligados al rendimiento inmediato, pero también a posibles transferencias que obligan a anticipar reemplazos. Es así que los equipos comienzan a estudiar alternativas que atraviesan buenos momentos competitivos y que pueden adaptarse rápidamente a estructuras exigentes.

En ese sentido, el delantero del Racing de Estrasburgo está llamando la atención por la cantidad de goles que viene haciendo esta temporada y se sumó a la lista de nombres que evaluan los principales clubes contratar en el próximo mercado de pases.

Joaquín Panichelli Redes sociales Quién es Panichelli, el goleador argentino que quiere Atlético de Madrid El interés surgió desde Atlético de Madrid, que analiza opciones para reforzar su plantel de cara al próximo mercado. El cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone sigue de cerca la evolución de Joaquín Panichelli ante la posibilidad de que Julián Álvarez pueda cambiar de club en el corto plazo.

Panichelli, con pasado en River, está viviendo un presente destacado en Racing de Estrasburgo, donde se afianzó como una referencia ofensiva. Su rendimiento que está sosteniendo hasta el momento lo transformó en uno de los delantero más productivos de su equipo durante la temporada.

panichelli Redes sociales Los números respaldan ese crecimiento: acumula 15 goles y cuatro asistencias en 32 partidos oficiales, estadísticas que despertaron el seguimiento desde distintos sectores del fútbol europeo. Ese nivel también le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para una gira de Selección Argentina en 2025, donde sumó experiencia dentro del radar del combinado nacional. Por ahora, el interés del conjunto madrileño no se tradujo en una oferta formal, aunque el posible costo de la operación sería alto. La dirigencia evalúa alternativas mientras observa cómo evoluciona la situación del plantel actual. El nombre de Panichelli no es el único analizado. También apareció en carpeta José Manuel López, delantero de Palmeiras, cuyo valor de mercado fue fijado en cifras cercanas a los 40 millones de euros.