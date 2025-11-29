Fue de los mejores en su puesto y se destaca por ser el futbolista que más partidos jugó con Messi Una sociedad que transformó temporadas completas deja su capítulo final con el anuncio del mediocampista. Por + Seguir en







A lo largo de su carrera acumuló más de 800 encuentros a nivel clubes. Redes sociales

Sergio Busquets fue el futbolista que más veces compartió cancha con Lionel Messi, con un total de 649 partidos entre Barcelona e Inter Miami.

Su influencia como mediocampista fue muy importante para potenciar el juego del capitán de la selección gracias a su lectura táctica y control en la salida.

El catalán anunció su retiro al finalizar la temporada de la MLS, cerrando casi dos décadas de trayectoria al máximo nivel.

Con más de 800 partidos en clubes, cerca de 150 con España y 36 títulos, dejó un legado asociado al equilibrio, la constancia y el dominio posicional. Lionel Messi pudo repetir compañeros en clubes y selecciones, pero hay uno que tiene el particular récord de haber sido el que más veces estuvo a su lado en una cancha de fútbol. Se trata de alguien que lo acompañó tanto en Europa como en la actualidad en Estados Unidos.

El protagonista de ese vínculo fue Sergio Busquets, pieza central del juego posicional que permitió que Messi encontrara libertad en zonas clave del campo. La constancia del mediocampista, sumada a su influencia en la salida y la presión, fue parte fundamental en los esquemas que marcaron un antes y un después en el estilo de juego del fútbol de los últimos 20 años.

Esa relación deportiva dejó números contundentes: compartieron 649 partidos, muy por encima de otros nombres habituales en la historia reciente del club catalán, y su entendimiento se mantuvo incluso en su llegada al Inter Miami, donde volvieron a coincidir.

Busquets Messi Inter Miami USA Today Sergio Busquets se retira del fútbol profesional El mediocampista catalán anunció su despedida del fútbol al cierre de la temporada de la MLS. A través de un mensaje emotivo, expresó que se marcha pleno y agradecido luego de casi veinte años de carrera, etapa en la que sumó títulos nacionales e internacionales, incluido el Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde su irrupción en la temporada 2008-09, Busquets redefinió el rol del mediocampista central con una conducción precisa y una lectura táctica decisiva para que los equipos de Guardiola y sus sucesores dominaran múltiples competiciones. Su figura, asociada de forma directa al ciclo más exitoso del club, se volvió sinónimo de equilibrio y control del juego.

Messi y Busquets En su despedida, dedicó palabras especiales al Barcelona, a la selección española y al Inter Miami, destacando la importancia de cada etapa en su crecimiento personal y profesional. También agradeció a compañeros, entrenadores, fans y a su familia, pilar que lo acompañó desde sus inicios. A lo largo de su carrera acumuló más de 800 encuentros a nivel clubes, casi 150 presentaciones internacionales y 36 títulos, un recorrido que respalda la dimensión de su legado. Aunque no confirmó su futuro inmediato, dejó abierta la posibilidad de continuar vinculado al deporte que marcó su vida.