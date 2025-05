Pasó por River y la Selección argentina y su vida dio un cambio tremendo: terminó como chofer

La historia del fútbol argentino está llena de jugadores que se destacaron por su talento pero, por distintas razones, no son los más famosos a nivel nacional. Uno de ellos es un histórico delantero que pasó por River y la Selección argentina y fue elogiado por César Luis Menotti, pero terminó como chofer.

Se trata del tucumano José Rafael Tártalo, quien brilló en Concepción y representó al país en el Preolímpico Sudamericano de 1980. Aunque no llegó a debutar en la Primera de River, sí jugó en la Reserva y compartió equipo con leyendas del club como Ramón Díaz, Norberto "Beto" Alonso, Roberto Perfumo, Daniel Pasarella y Ubaldo "Pato" Fillol.

A casi cuatro décadas de su retiro, que se dio en 1986, Tártalo reconoció que le faltó "disciplina" para llegar más lejos en su carrera. "Me colgaba mucho con los horarios de los entrenamientos. No tenía nadie que me orientara", explicó a La Gaceta. Decidió colgar los botines a los 32 años, obligado por varias lesiones.

"Los sueldos de antes eran bastante justos. Te permitían vivir bien, te comprabas el auto, la casa y ayudabas a tu viejo. Pero no eran como los montos de hoy. No eran ni parecidos los contratos. Por eso me dediqué a trabajar. Hasta el día de hoy soy chofer en Tribunales de Concepción", contó.

José Rafael Tártalo y su paso por el fútbol

José Rafael Tártalo nació en Concepción, Tucumán, el 20 de agosto de 1961. Empezó a jugar al fútbol a los 13 años en Buenos Aires, donde sus padres se habían mudado por cuestiones de trabajo, y en 1977 quedó en la sexta de River. Allí jugó con la Reserva y compartió algunos entrenamientos con la Primera.

Sin embargo, solo estuvo un año en el Millonario y no llegó a debutar: su familia volvió a Tucumán y no querían dejarlo solo en CABA. Su primer partido oficial fue con la camiseta de Concepción Fútbol Club en 1978, equipo con el que llegó a jugar la liguilla Pre-Libertadores.

En 1980 pasó a Rosario Central, y ese mismo año le llegó la convocatoria de la Selección argentina para el Preolímpico. "Salimos campeones, pero no pudimos ir a los Juegos Olímpicos de Moscú por los problemas que hubo. Después me llevaron a un torneo que se jugó en Malasia con el equipo que dirigía (Carlos Manuel) 'Chamaco' Rodríguez", recordó.

A nivel clubes, Tártalo hizo toda su carrera en Argentina: pasó por Atlético Tucumán, Sarmiento, Quilmes y Central Norte. En 1985 volvió a Concepción para cumplir el sueño de retirarse con esa camiseta.