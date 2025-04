Jugó en la Selección Argentina, estuvo cerca de ir a un Mundial y ahora está en Bolivia

"Se me habían ido las ganas, no le encontraba el sentido a la vida, pero hoy empecé a disfrutar de lo que había perdido", confesó a TyC Sports. "No la pasé bien, no voy a mentir. Hoy me siento bien, empecé a disfrutar de lo que había perdido. La dirigencia me vino a buscar de verdad, eso me motivó para trabajar otra vez de esto, que es lo más lindo", agregó.

Ricardo Centurión en Racing X @rickcenturion

El Mundial 2018, la vez que Ricardo Centurión estuvo cerca de jugar un Mundial

La previa del Mundial de Rusia 2018 encontró a Ricardo Centurión en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras brillar en el Boca de Guillermo Barros Schelotto, llegó a Racing en 2017 y logró mantener su buen nivel, lo que permitió que Jorge Sampaoli lo convocara a la Selección argentina.

Sin embargo, el mediocampista se quedó afuera de la lista definitiva. "Fue un antes y un después en mi carrera futbolística y en mi vida. Me marcó. Es un Mundial y estaba en la cresta de la ola futbolísticamente. En ese momento estaba en la edad para jugarlo, porque no tenía noción de lo que podía ser", recordó en TyC Sports.

Ricardo Centurión en la Selección argentina Redes sociales

"Es increíble estar en una lista o pre-lista. Me ilusioné porque hubo cosas en el medio: yo entré al predio de la AFA, hubo charlas y uno se ilusionó. Estuve tan cerca que parece que subí a un piso 12 y me caí. Eso uno lo va a llevar siempre, pero hay que sanar y hay que seguir", concluyó.