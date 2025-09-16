16 de septiembre de 2025 Inicio
Pasó por Boca sin pena ni gloria y ahora está en un ascendente equipo de Italia

El jugador tuvo algo de continuidad en el Xeneize, pero no llegó a brillar y se fue después de un año. Ahora acaba de cambiar de club para la temporada 2025-2026.

Este jugador llegó a Boca en 2022.

Boca es una gran vidriera para los futbolistas que visten su camiseta, lo que les puede jugar a favor o en contra. Si se lucen, es muy probable que reciban ofertas del exterior y puedan dar el salto a Europa. Otros pasan por el club sin pena ni gloria, como un exjugador que ahora está en un pequeño equipo de Italia.

Se trata del mediocampista Martín Payero, quien se fue del Xeneize en junio de 2023 y llegó al Udinese de la Serie A. Allí consiguió bastante regularidad: jugó 56 partidos, convirtió 3 goles y repartió 5 asistencias. Tras dos temporadas, se anunció que seguirá en Italia, pero ahora defendiendo los colores del Cremonese.

El club, recién ascendido desde los play-off de la Serie B, buscó reforzarse con el objetivo de mantener la categoría. El ex Banfield llega a préstamo hasta finales de temporada, con obligación de compra por 6,5 millones de euros si se cumplen ciertas condiciones, según informó el Cremonese.

Martín Payero en Cremonese

Esta es la tercera experiencia en un club del exterior para el mediocampista de 27 años surgido de Banfield. Durante su carrera, también sumó varias convocatorias con la Selección argentina Sub 23 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los números de Martín Payero en Boca

En la segunda mitad de 2022, Martín Payero llegó a Boca proveniente del Middlesbrough, equipo de la segunda división inglesa, que lo cedió a préstamo por una temporada con opción de compra. Aunque jugó varios partidos de titular, funcionó más como variante desde el banco de suplentes: fueron 32 encuentros en los que anotó 5 goles y aportó una asistencia.

Estuvo en el club de la Ribera solo un año, durante los ciclos de Hugo Ibarra y Jorge Almirón como entrenadores. En junio de 2023, cuando se venció el préstamo, Boca decidió no ejecutar la opción de compra tras una temporada que pasó sin pena ni gloria y donde Payero no llegó a lucirse, a pesar de que integró el plantel campeón del torneo local y la Supercopa argentina.

