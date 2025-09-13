La decisión que se tomó en Boca por la que muchos de sus jugadores podrían enojarse

El Xeneize apunta a ganar todo lo que queda en el Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, para lo cual tomó ciertas medidas respecto a las concentraciones.

Boca parece haber encaminado el rumbo en el Torneo Clausura: consiguió tres triunfos consecutivos y, para sumar al buen ánimo general, el entrenador Miguel Ángel Russo se reintegró a las prácticas este jueves después de un problema de salud. Sin embargo, una decisión podría enojar a muchos de sus jugadores.

Una figura clave en este momento del club es Leandro Paredes, quien asumió el liderazgo del grupo dentro y fuera de la cancha. Precisamente por iniciativa del campeón del mundo, hace unas semanas se decidió que nadie ajeno al plantel puede estar presente en las concentraciones.

Esto incluye a los peluqueros y a los vendedores de ropa, perfume y otros accesorios que solían visitar a los futbolistas. Aunque puede parecer una decisión menor, la idea de Paredes es tener total intimidad en la previa de los partidos para poder concentrarse exclusivamente en lo futbolístico.

El gran objetivo de Boca es ganar todo lo que queda en el Torneo Clausura, la única competencia en la que sigue con vida este año, y terminar bien posicionado en la Tabla Anual para acceder a la Copa Libertadores 2026. El próximo desafío es el domingo 14 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El uruguayo Edinson Cavani sacudió el mercado de pases cuando llegó a Boca en julio de 2023. Sin embargo, en los últimos meses su rendimiento no fue el esperado y recibió muchas críticas por su falta de efectividad. Los cuestionamientos no solo llegaron desde los hinchas, sino también de un ídolo del club.

Se trata de Hugo Perotti, campeón de la Copa Libertadores 1978 y del Campeonato Metropolitano 1981 junto a Diego Armando Maradona, quien cuestionó la dupla formada por Cavani y Miguel Merentiel. "No me gusta el doble nueve, nunca me gustó", afirmó en una entrevista con Boca de Selección.

Dentro de la crítica, apuntó específicamente al primero de ellos. "Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve. Boca nunca en su historia jugó con doble nueve", sostuvo.