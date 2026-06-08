Acertó los últimos 4 campeones del Mundo y ahora vaticinó quién ganará el Mundial 2026

La tradicional simulación que EA Sports confecciona antes de cada Copa del Mundo volvió a ganar protagonismo en las horas previas al puntapié inicial del certamen. La famosa empresa de videojuegos difundió su clásica prueba digital y, basándose en los datos que arrojó el sistema, España se quedaría con la Copa Mundial de 2026 . La información hizo ruido inmediato por el impecable registro que arrastra la firma en las últimas cuatro competencias, donde metió un pleno absoluto al adivinar de antemano a los campeones : España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

El anuncio se conoció mediante la cuenta oficial de EA Sports FC en la red social X, acompañado por una captura digital que muestra a los jugadores del plantel español festejando la obtención del campeonato dentro de la plataforma de juego. El posteo remarcó: “Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España” .

Para llegar a este veredicto, el engranaje del simulador cruza las calificaciones actualizadas de los futbolistas, esquemas tácticos, datos estadísticos recientes y la reproducción de miles de certámenes virtuales dentro del motor gráfico del juego. Este mecanismo es el que, según explicaron desde EA Sports, sirvió para anticipar el éxito de las cuatro ediciones pasadas antes del silbatazo inicial. La proyección para este 2026 posiciona a la España comandada por Luis de la Fuente alzando la copa el 19 de julio en Nueva Jersey , lo que significaría estampar su segunda estrella a dieciséis años del Mundial en Sudáfrica.

Este vaticinio tecnológico irrumpe de cara a la Copa Mundial más masiva de la historia, que estrena un formato inédito de 48 seleccionados. La reciente actualización internacional del videojuego EA Sports FC 26 sumó 53 combinados con licencia oficial y configuró la modalidad de juego según el nuevo organigrama de la FIFA. El software dio como ganadora a la Roja pero en la competencia también asoman con fuerza Francia, Inglaterra, Argentina y Portugal.

La consolidación de figuras consagradas de la talla de Rodri y Pedri, sumada a la frescura de promesas jóvenes como Lamine Yamal, le suma optimismo a los europeos. Para colmo, la matemática de las plataformas parece jugar a su favor: Opta Analysts también ubicó a los dirigidos por Luis de la Fuente al frente del lote de favoritos, otorgándoles un 16,1% de chances de dar la vuelta olímpica el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, superando el 13% de Francia y el 11,2% de Inglaterra tras evaluar unos 10.000 escenarios posibles.

Cuándo debuta la Selección argentina en el Mundial 2026

El seleccionado nacional ya tiene marcada la fecha para poner en marcha la defensa de la corona en el Mundial 2026. Tras quedarse con el liderazgo en las Eliminatorias Sudamericanas, el plantel comandado por Lionel Scaloni hará su presentación oficial ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina), en lo que significará el estreno del nuevo formato de 48 equipos que debuta en este certamen.

Seleccion Argentina

Para este primer paso, la Albiceleste se trasladará al Arrowhead Stadium de Kansas City, un imponente escenario donde buscará arrancar con el pie derecho y esquivar los dolores de cabeza que le puede generar el conjunto africano, entendiendo que en este tipo de competencias tan cortas y dinámicas cualquier paso en falso inicial puede condicionar severamente el futuro del grupo y obligar al equipo a correr de atrás desde el comienzo.

El fixture del combinado nacional continuará luego en Texas. Una vez superado el debut, la delegación armará las valijas con destino al AT&T Stadium de Dallas para medirse contra Austria el lunes 22 de junio a las 14, cerrando posteriormente su participación en esta instancia inicial frente a Jordania, el sabado 27 de junio a las 23, en un cruce inédito que definirá las posiciones finales de la zona antes del comienzo de las fases de eliminación directa.