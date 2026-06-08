Jugó 3 Mundiales con selecciones diferentes pero nunca cambió de país: ¿cómo es posible?

Dejan Stankovic ocupa un lugar único en la historia de los Mundiales. El ex mediocampista serbio es el único futbolista que disputó tres Copas del Mundo con tres selecciones diferentes sin haber cambiado nunca de país. Participó en Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 , torneos en los que representó a distintos equipos nacionales como consecuencia de las transformaciones políticas que atravesó la región de los Balcanes. Una particularidad que convirtió su carrera internacional en un caso irrepetible dentro del fútbol.

Nació en Belgrado, hoy capital de Serbia, en septiembre de 1978 y tuvo que desarrollar su carrera en medio de las profundas transformaciones políticas que atravesó la región de los Balcanes. Aunque nunca abandonó su país natal , las sucesivas reorganizaciones territoriales hicieron que representara a tres selecciones distintas.

Su primera experiencia internacional fue con la República Federal de Yugoslavia , Estado conformado por Serbia y Montenegro tras la disolución de la antigua Yugoslavia. Más adelante defendió a Serbia y Montenegro y, luego de la independencia montenegrina en 2006, pasó a integrar la selección de Serbia . Esta particular situación lo convirtió en un caso único dentro de la historia de los Mundiales.

Quién es el jugador que disputó 3 Mundiales con camisetas diferentes

Dejan Stankovic jugó su primera Copa del Mundo en Francia 1998, cuando apenas tenía 20 años y era considerado una de las grandes promesas del fútbol balcánico. En aquel torneo vistió la camiseta de la República Federal de Yugoslavia, país integrado por Serbia y Montenegro tras la desintegración de la antigua Yugoslavia socialista. El mediocampista disputó cuatro encuentros y fue parte de un equipo que logró superar la fase de grupos. Sin embargo, el recorrido terminó en los octavos de final, donde cayó ante Países Bajos.

Ocho años después, el futbolista regresó a un Mundial en Alemania 2006. Esta vez lo hizo bajo la bandera de Serbia y Montenegro, una denominación que reflejaba los cambios políticos que atravesaba la región. El equipo integró el Grupo C junto a Argentina, Países Bajos y Costa de Marfil, una de las zonas más difíciles del torneo. De hecho, sufrió una paliza por 6 a 0 ante la Selección Argentina en uno de los partidos más recordados de aquella Copa del Mundo. La participación fue breve: Serbia y Montenegro perdió sus tres encuentros y quedó eliminada en la fase de grupos. Aun así, Stankovic volvió a ser una de las principales figuras de una selección que transitaba sus últimos meses de existencia.

Stankovic vs Argentina Stankovic marcando a Carlos Tévez en el Mundial 2006. TUDN

La historia tuvo un nuevo capítulo tras la independencia de Montenegro en 2006. Como consecuencia, Serbia comenzó a competir como selección propia y Stankovic tuvo la oportunidad de disputar un tercer Mundial con una tercera camiseta diferente. En Sudáfrica 2010 llegó como capitán y referente absoluto, luego de conquistar la Champions League con el Inter de Milán. Serbia no logró superar la fase de grupos, aunque protagonizó una de las sorpresas del torneo al derrotar 1-0 a Alemania. El volante jugó los tres encuentros completos y cerró así su recorrido mundialista.