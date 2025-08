La impresionante transformación física de Luka Dončić: sorprendió a todos

Durante mucho tiempo, Luka Doncic fue sinónimo de talento puro. Brazos prodigiosos, visión quirúrgica y una personalidad que brillaba tanto dentro como fuera de la cancha. Pero había algo que no terminaba de encajar en su narrativa: las dudas persistentes sobre su estado físico . Las críticas llegaban desde todos lados —exjugadores, periodistas, redes sociales— y el esloveno, hasta ahora, se había mantenido en silencio.

A los 26 años, decidió dar un golpe sobre la mesa. Y no con palabras, sino con una transformación que dejó a más de uno con la boca abierta. En la portada de Men’s Health, Doncic aparece más definido, más liviano y, sobre todo, con una energía que no se le veía desde sus primeros años en la liga. El cambio no fue casual. Fue una apuesta a fondo, una declaración: “Estoy para más”.