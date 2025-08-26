Increíble historia: pasó de jugar en la NBA a ser el futbolista más alto de la historia Pavel Podkolzin, exjugador de los Dallas Mavericks, hizo su debut en la Copa de Rusia y marcó un récord mundial. Tras su paso por el básquet, ahora defiende la camiseta del Amkal Moscú. Por







Podkolzin hizo su debut futbolístico a los 40 años. Instagram @amkal_official_

El partido entre Amkal Moscú y Kaluga FC que se jugó el martes 19 por la Copa de Rusia, un torneo que reúne a equipos de distintas categorías de todo el país, hubiera pasado desapercibido para los medios internacionales si no fuera por un récord histórico: marcó el debut del futbolista más alto de la historia.

Se trata de Pavel Podkolzin, quien empezó su carrera en el básquet e incluso fue jugador de los Dallas Mavericks en la NBA antes de retirarse y dedicarse al fútbol. A los 40 años, jugó su primer partido para el Amkal Moscú con una presencia imponente, ya que mide 2,26 metros.

De esta manera, el ruso superó la marca de 2,10 metros que compartían el inglés Kyle Hudlin, exjugador del Huddersfield Town y del AFC Wimbledon, y el arquero danés Simon Block Jorgensen, actualmente en las inferiores de Inglaterra. Es tan alto que queda a solo 18 centímetros del travesaño.

Según reportó el medio Sport, el presidente del Amkal Moscú conoció a Podkolzin en la Liga de Baloncesto de Medios y le propuso que se sumara al equipo. "Esta es una gran oportunidad para estar en este deporte. El clima es estupendo, la ciudad es estupenda. Quiero agradecer a mis compañeros por esto", expresó el ruso.

Pavel Podkolzin, futbolista más alto Instagram @amkal_official_ También dejó un comentario de agradecimiento en las redes sociales del club tras la victoria 1 a 0. "Gracias Amkal por la invitación, al equipo por el apoyo, al personal, a los médicos por su preocupación, a la administración del club, y por supuesto a los fans; a ustedes un agradecimiento especial", sostuvo.

El paso de Pavel Podkolzin por el básquetbol Pavel Podkolzin debutó en el básquet profesional en 2001 con la camiseta del Lokomotiv Novosibirsk, de la segunda división rusa, y en diciembre de ese año firmó con el Metis Varese de Italia. En el draft de la NBA de 2004 fue seleccionado por los Utah Jazz y rápidamente traspasado a los Dallas Mavericks. El ruso llamó la atención por su tamaño, capacidad de bloqueo y fuerza, pero no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y solo jugó seis partidos a lo largo de dos temporadas en la NBA. En agosto de 2006 volvió a la Superliga rusa para jugar en el Khimki BC y el Lokomotiv Novosibirsk, pero finalmente se retiró.