Papelón histórico en el boxeo: le volaron la peluca en plena pelea

El boxeo sumó este fin de semana una escena que se volvió viral en redes sociales por un bizarro acontecimiento. En pleno combate de pesos pesados en el Madison Square Garden, Jarrell Miller quedó expuesto ante miles de espectadores cuando un golpe de su rival le sacó la peluca que usaba sobre el ring.

El episodio ocurrió en el segundo round de la pelea frente a Kingsley Ibeh. Tras una serie de impactos sin demasiada potencia aparente, uno de ellos hizo que la cabeza de Miller se fuera hacia atrás y dejara al descubierto una extensa zona calva. La reacción del público fue inmediata: sorpresa, murmullos y teléfonos en alto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CDeportivaES/status/2017900791953084675&partner=&hide_thread=false Jarrell Miller perdió el peluquín en pleno combate…



El boxeador de Brooklyn acabó con el cabello por los aires tras un intercambio de golpes con Kingsley Ibeh.



Miller fue el ganador de la noche.pic.twitter.com/iGzi0EgmrF — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) February 1, 2026 Lejos de detener el combate, el boxeador nacido en Brooklyn terminó el round con la peluca visiblemente fuera de lugar. En el descanso, ya en su esquina, tomó una decisión que terminó de sellar el momento: se quitó la peluca y la arrojó hacia las tribunas, desatando risas e incredulidad en el mítico estadio neoyorquino.

El combate siguió su curso y, en los papeles, Miller logró imponerse por decisión dividida. Sin embargo, el resultado deportivo quedó completamente opacado. La imagen del boxeador celebrando sobre el ring, frotándose la cabeza y bailando ante el público, terminó de convertir la noche en un episodio viral.

Tras la pelea, Miller intentó explicar lo ocurrido. Según contó, había perdido el cabello días antes del combate por el uso de un shampoo y decidió recurrir a una peluca para presentarse en el evento. La aclaración no alcanzó para disipar el impacto: el boxeo acababa de sumar uno de los papelones más insólitos de su historia reciente.