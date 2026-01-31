San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba y llega con gran ánimo al clásico con Huracán Con un gol de Gregorio Rodríguez, el Ciclón superó al Ferroviario y consiguió su segundo triunfo consecutivo. En la próxima fecha visitará al Globo en Parque Patricios. Por + Seguir en







Rodríguez festeja su gol ante el Ferroviario. Prensa San Lorenzo

San Lorenzo le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 3 de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, logró su segundo triunfo consecutivo, suma 6 puntos y se mantiene con expectativas para el futuro.

El equipo dirigido por Damián Ayude se impuso con un gol del debutante Gregorio Rodríguez. El delantero de 26 años ingresó en el inicio del segundo tiempo en lugar de Gonzalo Abrego y tuvo su bautismo goleador a los 10', cuando aprovechó un pase atrás de Alexis Cuello.

El Ciclón consiguió una victoria fundamental en el comienzo del campeonato porque significó la primera alegría ante sus hinchas, luego de la derrota 3-2 frente a Lanús en el primer encuentro. Además, ratificó su buen andar, ya que venía de superar 1-0 a Gimnasia, en Mendoza, con un tanto del colombiano Diego Herazo.

San Lorenzo Central Córdoba Uno de los jugadores clave del Ciclón, Nicolás Tripicchio. Prensa San Lorenzo El resultado positivo suma en la estadística y en especial en el aspecto anímico. Sin dudas, San Lorenzo alimentó su confianza de cara al clásico contra Huracán, en el estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, que se jugará el domingo 8 de febrero a las 19.15.

Por su parte, el Ferroviario que lidera Lucas Pusineri continúa sin conocer el triunfo: perdió dos partidos y empató el restante contra Atlético Tucumán. En la próxima fecha recibirá a Unión de Santa Fe, el viernes a las 21.