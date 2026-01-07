7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Papelón en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

La egipcia Hajar Abdelkader recibió una Wild Card para el W35 de Nairobi y protagonizó una polémica actuación que reabrió el debate sobre el sistema de invitaciones en el tenis profesional.

Por
Polémica en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar

Polémica en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Hajar Abdelkader, tenista egipcia de 21 años, protagonizó un verdadero papelón en el W35 de Nairobi, certamen del circuito ITF en el que fue invitada a participar. Desde los primeros segundos, la jugadora mostró desconocimiento de conceptos básicos del tenis y una ejecución técnica deficiente.

Argentina quedó eliminada de la United Cup.
Te puede interesar:

A pesar del gran nivel de Báez, Argentina quedó eliminada de la United Cup contra Suiza

Se trata de una jugadora que no contaba con registros oficiales previos que acrediten experiencia competitiva. Y si bien en torneos de este nivel es habitual la presencia de jugadoras en etapa de formación, el rendimiento de Abdelkader despertó cuestionamientos sobre los criterios para otorgar Wild Cards. El caso puso en foco la situación de tenistas que entrenan y compiten regularmente, pero no acceden al cuadro principal, frente a invitaciones que no se corresponden con el estándar del certamen.

El partido se extendió por 37 minutos y terminó con un contundente 6-0 y 6-0 a favor de la alemana Lorena Schaedel. Abdelkader cometió 20 dobles faltas, ganó apenas tres puntos en todo el encuentro y tuvo un 8,3% de efectividad con el primer servicio, además de evidenciar confusión en aspectos reglamentarios del juego.

Hasta el momento, ni la organización del torneo ni la jugadora realizaron declaraciones. El episodio fue replicado por medios internacionales y volvió a instalar el debate sobre el uso de las invitaciones en el circuito profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisLegende/status/2008856875014689258&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina logró clasificar a cuartos en la United Cup.

United Cup: Argentina logró clasificar a cuartos de final por primera vez

La Selección argentina contará con 4 jugadores debutantes para la primera ronda ante Corea del Sur

Copa Davis 2026: Argentina confirmó el equipo que debutará ante Corea del Sur

Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales, el sindicato que ayudó a fundar

Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales, el sindicato que ayudó a fundar

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza"

Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Rating Cero

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Esta película sorprendió a todos en Netflix y es furor.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Desapareció una noche, la misteriosa película que te dejará intrigado hasta el final

El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa.
play

Esta miniserie de solo 8 capítulos tiene un desenlace inesperado y está atrapando a todos en Netflix: como se llama

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Este es el perfume favorito que usa Robert Pattinson: cuánto sale en Argentina

Romina Gaetani.
play

Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

Maxi López y Daniela Christiansson.
play

Maxi López le cambió el plan de parto a su pareja para volver a tiempo a Argentina para trabajar

últimas noticias

Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Hace 7 minutos
Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Hace 8 minutos
Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

Hace 9 minutos
Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Hace 10 minutos
play
El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Hace 13 minutos