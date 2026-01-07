Papelón en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos La egipcia Hajar Abdelkader recibió una Wild Card para el W35 de Nairobi y protagonizó una polémica actuación que reabrió el debate sobre el sistema de invitaciones en el tenis profesional. Por + Seguir en







Polémica en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Hajar Abdelkader, tenista egipcia de 21 años, protagonizó un verdadero papelón en el W35 de Nairobi, certamen del circuito ITF en el que fue invitada a participar. Desde los primeros segundos, la jugadora mostró desconocimiento de conceptos básicos del tenis y una ejecución técnica deficiente.

Se trata de una jugadora que no contaba con registros oficiales previos que acrediten experiencia competitiva. Y si bien en torneos de este nivel es habitual la presencia de jugadoras en etapa de formación, el rendimiento de Abdelkader despertó cuestionamientos sobre los criterios para otorgar Wild Cards. El caso puso en foco la situación de tenistas que entrenan y compiten regularmente, pero no acceden al cuadro principal, frente a invitaciones que no se corresponden con el estándar del certamen.

El partido se extendió por 37 minutos y terminó con un contundente 6-0 y 6-0 a favor de la alemana Lorena Schaedel. Abdelkader cometió 20 dobles faltas, ganó apenas tres puntos en todo el encuentro y tuvo un 8,3% de efectividad con el primer servicio, además de evidenciar confusión en aspectos reglamentarios del juego.

Hasta el momento, ni la organización del torneo ni la jugadora realizaron declaraciones. El episodio fue replicado por medios internacionales y volvió a instalar el debate sobre el uso de las invitaciones en el circuito profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisLegende/status/2008856875014689258&partner=&hide_thread=false Ça, c'est les ITF qu'on aime !



Wild card tableau principal de l'ITF 35K de Nairobi, au Kenya.



L'Egyptienne Hajar Abdelkader jouait visiblement pour la première fois de sa vie au tennis. 0 et 0. 3 points gagnés (exploit vu son niveau).pic.twitter.com/pYnGSrSy24 — Tennis Legend (@TennisLegende) January 7, 2026