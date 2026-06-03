3 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei defendió públicamente el retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli: "Así es la Constitución"

El Presidente replicó en su cuenta de X un mensaje del exjuez federal Ricardo Manuel Rojas que reconoce la potestad del jefe de Estado para dar marcha atrás con una postulación judicial antes de su aprobación definitiva en el Senado.

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Javier Milei fijó su postura en redes.

Javier Milei fijó su postura en redes.

El presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli al ratificar las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo y fijar su postura frente a las disidencias que aparecieron en su propio espacio político.

El Gobierno cuestionó las consignas de la movilización de Ni Una Menos.
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El jefe de Estado replicó en su cuenta de la plataforma X el mensaje de un reconocido jurista de su confianza. La publicación validó la potestad de la Casa Rosada para dar marcha atrás de forma unilateral con una postulación judicial antes de su aprobación definitiva en el Senado.

El texto que compartió el mandatario pertenece al exjuez federal Ricardo Manuel Rojas. El escrito argumentó: "Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal".

Retuit Milei sobre jueza Michelli 03-06-26

Esta reacción presidencial ocurrió tras las diferencias que expresó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La legisladora oficialista manifestó un criterio opuesto al del Presidente y brindó su respaldo público a la continuidad de la postulación de la magistrada.

El pliego de Michelli ya disponía de un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado. Pese a este avance parlamentario, el Ejecutivo resolvió remover el trámite debido al parentesco de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon, situación que el oficialismo definió como un conflicto de intereses.

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