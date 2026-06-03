3 de junio de 2026 Inicio
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México: hombres armados irrumpieron en la casa de una periodista y la secuestraron

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora de un portal informativo y habría sido secuestrada por un grupo armado. Las autoridades mexicanas desplegaron un mega operativo para localizarla mientras crece la incertidumbre alrededor de su desaparición.

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La directora del portal “Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por hombres armados que allanaron su vivienda. 

La directora de un medio mexicano, el portal Pulso Informativo del Sureste, fue presuntamente secuestrada por un grupo armado este martes en Nanchital al sur del estado de Veracruz. Desde entonces, Roxana Berenice Guzmán Ramírez permanece desaparecida y las autoridades mexicanas desplegaron un amplio operativo para dar con su paradero, mientras aumenta la preocupación e incertidumbre en torno a su caso.

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Dos hombres armados irrumpieron de manera violenta en el domicilio de la periodista, mientras ella grababa con su teléfono celular. En el video, que se viralizó en redes sociales, se ve cómo los agresores rompen los vidrios de la puerta con un mazo y apuntan con armas largas hacia los ocupantes de la vivienda, hasta que la grabación se interrumpe porque el dispositivo cae al suelo.

En el video se ve a un hombre en paños menores que grita desesperado que en la vivienda además hay un menor de edad para intentar amedrentarlos, pero los dos secuestradores avanzan sobre él y la periodista.

Secuestro México

A raíz del episodio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo junto con la Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Guardia Nacional y Policía Ministerial para localizar a Guzmán Ramírez. A su vez, organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional condenaron el hecho y exigieron que se priorice la labor periodística en la investigación y que se garantice su localización con vida.

"Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quién o quiénes resulten responsables", expresaron las autoridades que tienen a cargo la búsqueda.

roxana-guzman-desaparicion

Por su parte, las organizaciones señalaron que el secuestro representa una grave amenaza para la libertad de prensa y el derecho a la información en México. La cronista secuestrada trabajaba en el sur de Veracruz desde hacía seis meses y había fundado su propio portal digital, que informaba sobre noticias locales a través de redes sociales.

Su presunto secuestro no fue el primer episodio de violencia extrema que le tocó vivenciar a Roxana Guzmán ya que en 2017 presenció nada más y nada meno que el asesinato de su pareja Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, también periodista.

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Este hecho no es aislado y se produce en un contexto de violencia extrema donde México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, y el estado de Veracruz concentra el mayor número de asesinatos de periodistas, con al menos 32 casos documentados desde el año 2000.

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